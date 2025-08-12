Đêm đầu tiên trên tàu chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới

Từ 10/8, ngành đường sắt đưa vào khai thác đoàn tàu khách chất lượng cao tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị), giá vé từ 600.000 đồng đến 1,1 triệu đồng một lượt cho các loại ghế ngồi và giường nằm. Khách được giảm giá vé 10% trong 10 ngày đầu khai trương.

Tàu QB1 khởi hành lúc 20h05 tại ga Hà Nội vào các ngày chẵn, đến ga Đồng Hới lúc 6h10 sáng hôm sau. Chiều ngược lại, tàu QB2 xuất phát lúc 15h20 tại ga Đồng Hới vào các ngày lẻ, đến Hà Nội lúc 4h15 sáng hôm sau.

18h ngày 10/8, chị Nguyễn Thị Tuyết (ngoài cùng bên trái) sống ở Hà Nội, cùng đồng nghiệp có mặt tại ga Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến du lịch của cơ quan. Đoàn có gần 30 người, đặt hai toa giường mềm.