Đêm đầu tiên trên tàu chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới

Từ 10/8, ngành đường sắt đưa vào khai thác đoàn tàu khách chất lượng cao tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Trị), giá vé từ 600.000 đồng đến 1,1 triệu đồng một lượt cho các loại ghế ngồi và giường nằm. Khách được giảm giá vé 10% trong 10 ngày đầu khai trương.
Tàu QB1 khởi hành lúc 20h05 tại ga Hà Nội vào các ngày chẵn, đến ga Đồng Hới lúc 6h10 sáng hôm sau. Chiều ngược lại, tàu QB2 xuất phát lúc 15h20 tại ga Đồng Hới vào các ngày lẻ, đến Hà Nội lúc 4h15 sáng hôm sau.
18h ngày 10/8, chị Nguyễn Thị Tuyết (ngoài cùng bên trái) sống ở Hà Nội, cùng đồng nghiệp có mặt tại ga Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến du lịch của cơ quan. Đoàn có gần 30 người, đặt hai toa giường mềm.
Một nhóm khách quốc tế cũng có mặt trong ngày đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới lần đầu lăn bánh.
Đoàn tàu gồm 13 toa khách do Công ty Vận tải đường sắt và Du lịch Jinxin Việt Nam đóng mới theo công nghệ Trung Quốc. Tàu được trang bị wifi, điều hòa có thể điều chỉnh nhiệt độ, ghế ngồi xoay 360 độ, giường nằm gắn tivi giải trí. Trước đó, mẫu tàu từng chạy thử trên tuyến TP HCM - Nha Trang.
Ban đầu, chị Tuyết khá lo lắng về việc đi tàu giường nằm chật chội, nhà vệ sinh không sạch sẽ, cách âm kém. Nhưng chị đã bất ngờ khi bước lên chuyến tàu với trang thiết bị hiện đại như khách sạn.
"Tôi từng nghe bạn bè kể nhiều trải nghiệm không mấy tích cực khi đi tàu nhưng chuyến Hà Nội - Đồng Hới này hoàn toàn ngược lại", chị Tuyết nói.
Khi bước vào khoang, du khách Hà Nội thấy giường được trải sạch sẽ, có TV, wifi, nước nóng lạnh đầy đủ. Nhà vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp. Tàu đi êm, không rung lắc giúp chị ngủ ngon suốt đêm.
Bên trong khoang 4 giường, mỗi vé có giá từ 1 triệu đến 1,1 triệu đồng tùy vị trí.
Cùng đi trên chuyến tàu Hà Nội - Đồng Hới để về Ninh Bình, anh Trần Thanh Tùng cho biết từng đi nhiều chuyến tàu Bắc - Nam nhưng trải nghiệm lần này vẫn rất khác biệt.
Anh cùng chị gái chọn ghế mềm vì quãng đường ngắn. "Ghế mềm có thể ngả lưng nghỉ, mỗi ghế đều có ổ cắm sạc, wifi miễn phí. Đồ ăn giá thị trường", anh Tùng nói.
Bên trong toa ghế mềm điều hòa.
Nhóm 18 khách Tây Ban Nha, những du khách quốc tế đầu tiên trải nghiệm con tàu, tại toa ăn uống ở giữa tàu khi tàu qua ga Thọ Lộc ở Bố Trạch, Quảng Trị, cách ga Đồng Hới 30 km.
Miguel (trái), khách trong nhóm 18 người, nói bất ngờ vì tàu ở Việt Nam sạch sẽ, thoải mái và có không gian dễ chịu. Anh từng đi tàu ở nhiều quốc gia, đánh giá chuyến tàu 9/10 điểm và sẽ giới thiệu cho bạn khi về nước.
Du khách nước ngoài ngắm cảnh làng quê Việt Nam từ cửa sổ tàu.
Theo nhiều công ty lữ hành, du khách Việt ngày càng yêu thích du lịch tàu hỏa, đặc biệt trong dịp hè để tiết kiệm 40% tiền vé máy bay. Ngành đường sắt ngày càng đổi mới, nâng cấp chất lượng dịch vụ, biến tàu hỏa giờ thành một trải nghiệm du lịch thay vì phương tiện vận chuyển đơn thuần.
Mai Anh