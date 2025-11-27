Đêm đau thương của người Hong Kong

Nhiều người Hong Kong bàng hoàng, kinh hãi khi chứng kiến biển lửa bao trùm khu chung cư ở Đại Bộ, đồng thời chỉ trích cách ứng phó của chính quyền.

Lửa bắt đầu xuất hiện tại một giàn giáo bên ngoài tòa Wang Cheong House trong cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong vào 14h51 chiều 26/11. Đám cháy sau đó lan nhanh theo hệ thống giàn giáo bằng tre, bao trùm 7 tòa nhà và đến nay chưa thể dập tắt hoàn toàn.

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng, hàng chục người trong tình trạng nguy kịch và 279 trường hợp còn mất tích. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ sau Thế chiến II.

Hơn 1.000 người đã phải sơ tán khỏi khu nhà khi ngọn lửa lan rộng, được chuyển đến các trung tâm sơ tán gần đó và trải qua một đêm không ngủ, khi phần lớn tài sản cả đời của họ bị ngọn lửa nuốt chửng.

Nhiều người Hong Kong kinh hãi khi chứng kiến các tòa nhà lần lượt bốc cháy, lửa sáng rực bầu trời đêm. "Thật sự là thảm họa", Thomas Liu nói tại hiện trường, thêm rằng anh đã chứng kiến một thi thể được đưa đi.

Mui Siu-fung, ủy viên hội đồng quận Đại Bộ, cho biết nhiều người đã gửi tin nhắn qua ứng dụng WhatsApp hoặc gọi điện để báo rằng thân nhân của họ vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà hoặc không rõ tung tích.

Người dân quan sát đám cháy tại cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong đêm 26/11. Ảnh: AFP

Một phụ nữ cho biết bạn bè bà sống ở khu chung cư này và bà đang chờ xem liệu họ có thoát ra được không.

Harry Cheung, 66 tuổi, người đã sống ở tòa nhà số 2 của khu Wang Fuk Court hơn 40 năm, nói rằng ông nghe thấy "tiếng động rất lớn" và ngọn lửa bùng lên ở tòa nhà gần đó.

"Tôi lập tức quay lại để thu dọn đồ đạc", ông Cheung cho hay. "Tôi thậm chí còn không biết mình cảm thấy thế nào mà chỉ nghĩ xem tối nay phải ngủ ở đâu vì có lẽ không thể về nhà được nữa".

Bà Kam, hơn 60 tuổi, và sống tại khu Kwong Fuk Estate gần đó, nói rằng một số bạn bè của bà ở Wang Fuk Court đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn những người chưa rõ tung tích. Một người bạn của bà Kam có thể đang ngủ trưa khi đám cháy bùng lên và các con vẫn chưa thể liên lạc được với bà.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong 19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong. Video: AFP, BBC

Jason Kong, 65 tuổi, kể rằng hàng xóm đã gọi cho ông và nói vẫn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà, khi lửa bùng lên chặn hết mọi lối thoát hiểm.

"Tôi rất đau buồn. Có quá nhiều hàng xóm và bạn bè ở đó. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhìn kìa, tất cả các căn hộ đều đang bốc cháy. Tôi không biết phải làm gì. Hy vọng chính quyền có thể giúp chúng tôi ổn định cuộc sống sau chuyện này", ông Kong cho hay.

Một phụ nữ lớn tuổi nói rằng bà không ở nhà khi đám cháy bùng phát, nhưng lo lắng cho căn hộ của mình vì nó không được bảo hiểm. "Tôi rất buồn vì bây giờ không còn nhà để về nữa", bà nói.

Đây là khu nhà thuộc Chương trình Sở hữu Nhà ở do chính quyền Hong Kong xây dựng để hỗ trợ người dân có nhà ở. Do một số tòa nhà đã xuống cấp, ban quản lý cụm chung cư hồi năm ngoái phê duyệt đề xuất cải tạo trị giá hơn 42 triệu USD cho các tòa nhà.

Sau đó, các giàn giáo bằng tre khổng lồ được dựng lên bên ngoài các tòa để phục vụ dự án cải tạo, dù nhiều cư dân sinh bày tỏ không hài lòng và thường xuyên phàn nàn về tình trạng công nhân hút thuốc trong quá trình thi công.

Bên trong trung tâm sơ tán gần hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ngày 27/11. Ảnh: AFP

Một số người bày tỏ tức giận vì một đám cháy lớn như vậy xảy ra và chỉ trích cách phản ứng của giới chức.

Một cư dân sống gần đó cho hay khi đạp xe qua khu Wang Fuk Court đã nhìn thấy giàn giáo của một tòa nhà bắt lửa lúc 14h và báo với cảnh sát, nhưng giới chức đã không can thiệp kịp thời. Họ cũng cho rằng lực lượng cứu hỏa đã không huy động các phương tiện hiện đại nhất khi đám cháy bùng lên.

"Khi cháy rừng, họ sẽ triển khai trực thăng và thả bom nước, nhưng tại sao lại không áp dụng những biện pháp đó trong vụ hỏa hoạn này và làm sao họ có thể để lửa lan sang các tòa nhà khác được?", bà Poon, hơn 60 tuổi, cư dân Wang Fuk Court, đặt câu hỏi. "Khu dân cư này rất gần trạm cứu hỏa và chúng tôi nghĩ đám cháy có thể sớm được dập tắt, nhưng giờ đám cháy đã lan rộng. Tôi rất thất vọng".

Bà Poon lưu ý không nhận được hướng dẫn nào từ chính quyền về việc nên tìm sự trợ giúp ở đâu.

Một số cư dân Đại Bộ mang đồ tiếp tế đến cho các nạn nhân bị ảnh hưởng, như chăn và túi sưởi. Theo Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee, các cơ quan chức năng đang hỗ trợ người dân.

Ông Ho, ngoài 60 tuổi, đã sống ở Wang Fuk Court hơn ba thập kỷ. Suốt đêm qua, ông chỉ có thể nằm trằn trọc khi tá túc tại một trường học được dùng làm trung tâm sơ tán. "Người nhà khuyên tôi đến ở cùng bạn, nhưng tôi muốn ở gần hiện trường để trông chừng căn hộ của mình", ông Ho cho hay.

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Ông cũng kể rằng khi nghe tiếng chuông báo cháy vào chiều 26/11, ban đầu ông cứ nghĩ là báo động giả. Sau khi hỏi thăm vài người hàng xóm, ông xuống tầng dưới xem có chuyện gì thì thấy ngọn lửa từ tòa nhà F lan đến đỉnh giàn giáo bao quanh tòa nhà.

"Tôi cứ tưởng tòa A nơi mình sống sẽ an toàn, có lẽ đám cháy chỉ lan sang hai tòa bên cạnh thôi. Nhưng nó đột nhiên lan nhanh quá. Lúc đó tôi cố quay lại căn hộ của mình nhưng không thể", ông Ho cho hay.

Cụm chung cư Wang Fuk Court được đưa vào sử dụng từ năm 1983, với tổng cộng 8 tòa nhà, mỗi tòa có 31-32 tầng. Khu chung cư này có khoảng 2.000 căn hộ, với khoảng 4.000 dân sinh sống.

Giới chức phát hiện một số điểm bất thường trong quá trình thi công cải tạo khu nhà, trong đó có một số loại vật liệu dễ bắt lửa và giúp đám cháy lan nhanh. Cảnh sát Hong Kong đã bắt 3 nghi phạm liên quan đến dự án cải tạo khu nhà, với cáo buộc ngộ sát.

