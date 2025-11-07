Đêm đầu sau bão không điện ở trung tâm Quy Nhơn

Sau bão Kalmaegi, trung tâm Quy Nhơn – nơi chịu thiệt hại nặng với nhiều hàng quán, khách sạn và nhà dân sập mái, cây cối, bảng quảng cáo gãy đổ – vẫn mất điện trên diện rộng, nhiều khu vực chìm trong bóng tối.
Bão Kalmaegi quét qua các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến hơn 1,6 triệu hộ dân bị mất điện. Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, đến 18h ngày 7/11, hơn 968.000 khách hàng đã được cấp điện trở lại. Số khách hàng chưa có điện chủ yếu ở Gia Lai, Đăk Lăk, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, những nơi lưới điện bị hư hại nặng.
Không có điện, việc nấu nướng trở nên khó khăn, nhiều người phải tìm đến các món ăn nhanh như xôi, bánh mì... Dù mất điện trên diện rộng, các hàng quán vẫn giữ nguyên giá bán, không xảy ra tình trạng chặt chém.
Trên vỉa hè đường Võ Lai, gần chục người trong gia đình anh Lê Văn Minh quây quần ăn cơm bên ánh nến. "Nhà có nhiều người già, mất điện trời nóng không chịu nổi nên phải ra ngoài", anh Minh nói.
Nhiệt độ tại Quy Nhơn tối nay khoảng 26 độ C, trời gió nhẹ.
Kế bên, gần chục thành viên trong gia đình chị Ka Lê Mỹ Tâm cũng sinh hoạt trước cổng nhà. Chị cho biết, nhờ chuẩn bị kỹ nên nhà không bị ảnh hưởng nhiều sau bão, giờ cả nhà chỉ ngồi chờ có điện trở lại.
Ông Nguyễn Thành Đồng (góc trái) cùng hàng xóm ra hiên nằm chờ có điện. "Trong nhà nóng quá nên tôi ra hiên ngồi cho mát", ông Đồng nói.
Mất điện khiến nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn chìm trong bóng tối, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trên nhiều tuyến đường, các trụ điện gãy đổ vẫn chưa được dọn dẹp hoàn toàn.
Thanh Tùng