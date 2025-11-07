Đêm đầu sau bão không điện ở trung tâm Quy Nhơn

Sau bão Kalmaegi, trung tâm Quy Nhơn – nơi chịu thiệt hại nặng với nhiều hàng quán, khách sạn và nhà dân sập mái, cây cối, bảng quảng cáo gãy đổ – vẫn mất điện trên diện rộng, nhiều khu vực chìm trong bóng tối.

Bão Kalmaegi quét qua các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến hơn 1,6 triệu hộ dân bị mất điện. Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, đến 18h ngày 7/11, hơn 968.000 khách hàng đã được cấp điện trở lại. Số khách hàng chưa có điện chủ yếu ở Gia Lai, Đăk Lăk, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, những nơi lưới điện bị hư hại nặng.