Đêm 'chống lười' của giới trẻ Mỹ

Thay vì một mình đối mặt với "núi" công việc tồn đọng, nhiều người trẻ rủ nhau ra quán bar, khách sạn để cùng giải quyết việc cá nhân.

Xu hướng này được gọi là "admin night", nở rộ trên các mạng xã hội từ giữa tháng 1. Tại các thành phố lớn như Washington, Boston hay New York, hàng loạt nhóm Gen Z cùng tổ chức những buổi gặp gỡ chỉ để làm những việc lặt vặt tẻ nhạt như trả lời email, đặt lịch khám bệnh, thanh toán hóa đơn hay dọn dẹp dữ liệu máy tính.

Khác với làm việc từ xa (remote work) hay học nhóm, "admin night" mang không khí của một buổi tiệc nhẹ. Người tham gia mang theo máy tính, giấy tờ, ngồi cạnh nhau xử lý công việc trong tiếng nhạc và đồ ăn. Quy tắc chung là biến những đầu việc "khô khan, dễ gây trì hoãn" thành hoạt động tập thể dễ chịu hơn.

Sarah Miller, nhà sáng tạo nội dung ở New York, là một trong những người hưởng ứng trào lưu này. Cô cùng nhóm bạn thân tổ chức một buổi tối chỉ để xử lý toàn bộ công việc tồn đọng của năm cũ.

"Không ai thích làm những việc này vì nó quá nhàm chán. Nhưng ngồi lại cùng nhau, bật danh sách nhạc yêu thích và coi đó như một bữa tối đơn giản khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn", Sarah nói.

Một buổi "admin night" của nhóm người trẻ ở Washington DC. Ảnh: Business Insider

Tại Boston, Mark Johnson lại chọn cách rủ bạn ra quán bar có Wi-Fi mạnh để chạy các dự án cá nhân vào khung giờ ưu đãi (happy hour). Thay đổi không gian giúp giảm bớt áp lực tâm lý khi phải đối mặt với danh sách việc cần làm dài dằng dặc.

Theo các chuyên gia, sức hút của "admin night" nằm ở hiệu ứng tâm lý "body doubling" (làm việc đôi) - sự hiện diện của người khác giúp ta tập trung và có trách nhiệm hơn.

Tiến sĩ tâm lý học Zvi Bellin, Đại học quốc gia California (CSU), giải thích rào cản lớn nhất của sự trì hoãn chính là lúc bắt đầu. "Khoảnh khắc ngồi vào bàn làm việc thường tốn nhiều năng lượng tinh thần nhất. Khi có bạn bè bên cạnh, quá trình khởi động này diễn ra nhanh và tự nhiên hơn", ông nói. Ngoài ra, việc công khai mục tiêu với bạn bè tạo ra một áp lực tích cực, thúc đẩy mỗi người hoàn thành nhiệm vụ.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều dịch vụ kinh doanh tại Mỹ đã nhanh chóng nhập cuộc. Một số khách sạn tại Washington bắt đầu mở gói dịch vụ phòng sinh hoạt chung vào buổi tối với bàn dài, ổ cắm điện và trà bánh. Các quán bar cũng điều chỉnh ánh sáng, giảm âm lượng nhạc và kéo dài giờ ưu đãi để phục vụ những vị khách "vừa uống vừa trả email".

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng e ngại các buổi tiệc tùng tốn kém hay bia rượu, "admin night" được xem là hình thức giao lưu (socializing) kiểu mới: vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả (productive) mà vẫn đảm bảo tính kết nối.

Ngọc Ngân (Theo NY Post)