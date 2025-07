Delta ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Delta ra mắt diện mạo thương hiệu mới, hướng tới hình ảnh trẻ trung, năng động và truyền cảm hứng cho mọi thế hệ trên hành trình sống khỏe và tích cực hơn.

Trong chiến dịch giới thiệu diện mạo mới mang tên "New Age - New Delta", thương hiệu lựa chọn thông điệp "Every move matters - Từng chuyển động nhỏ tạo nên chuyển mình lớn".

Đây là lời kêu gọi cộng đồng bắt đầu hành trình chuyển mình tích cực từ những chuyển động nhỏ nhất, góp phần định hình lối sống khỏe mạnh, đúng với tinh thần "Daily wellness" thương hiệu theo đuổi từ những ngày đầu thành lập.

Thông điệp "Every move matters" là bước đệm để đơn vị tái định vị thương hiệu qua tầm nhìn dài hạn "Delta không chỉ tạo ra trang phục thể thao - Delta kiến tạo trải nghiệm vận động toàn diện".

Từ tháng 6, Delta cập nhật bộ nhận diện thương hiệu mới trên tất cả nền tảng mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử, bao bì sản phẩm và hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Hình dạng biểu tượng (logo) mới lấy cảm hứng từ tam giác mở Delta, mang ý nghĩa luôn thay đổi và hướng về phía trước. Hình tam giác được thiết kế với độ nghiêng vừa vặn, lấy ý tưởng từ các tư thế tập luyện để tăng tính chuyển động và thể hiện bản chất của một thương hiệu thời trang thể thao.

So với logo cũ (bên trái), phiên bản logo mới (bên phải) năng động và hiện đại hơn, áp dụng tỷ lệ vàng tạo ra sự hài hòa và cân đối về mặt thị giác, vừa mềm mại, thân thiện nhưng vẫn giữ được sự sắc nét mạnh mẽ.

Thương hiệu cũng chọn Big Shoulders Display làm kiểu chữ tiêu đề trong các ấn phẩm và thiết kế in ấn bởi đường nét cứng cáp và hiện đại, thể hiện trọn vẹn tinh thần năng động, phong cách thể thao của Delta.

Song song, với cá tính thương hiệu là "thể thao, năng động, tích cực, thân thiện", Delta sử dụng bảng màu mới, trong đó sắc đỏ làm chủ đạo, biểu trưng cho sự nhiệt huyết, mạnh mẽ và không ngại thử thách, tạo cảm giác tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, Delta bổ sung màu sắc phụ trợ cho các ấn phẩm in ấn và truyền thông mạng xã hội nhằm đa dạng hóa nhận diện thương hiệu. Mỗi gam màu đại diện cho một bộ môn thể thao, tương ứng với trang phục Delta phát triển.

Trong đó hồng - racquet dành cho các môn dùng vợt như pickleball, tennis, cầu lông..., cam đại diện running (chạy bộ), vàng sẫm - training (gym, yoga, pilates...), xanh lá - football (bóng đá), xanh dương - swimming (bơi lội và các môn thể thao dưới nước).

Đại diện Delta cho biết, sự chuyển mình này là bước tiến lớn trong hành trình phục vụ khách hàng. Đồng thời, nhãn hàng cải tiến toàn bộ hệ sinh thái thương hiệu, gồm: nâng cấp website thân thiện, hiện đại; tối ưu chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng; cải tiến chương trình khách hàng thân thiết; đầu tư đồng bộ hệ thống trưng bày (visual merchandising).

Với cam kết không ngừng đổi mới, Delta dự kiến mang đến trải nghiệm thể thao cho đa dạng đối tượng khách hàng, từ người mới bắt đầu đến vận động viên chuyên nghiệp, bắt kịp xu hướng và nhu cầu thực tế của thế hệ yêu vận động.

Delta là thương hiệu thời trang thể thao Việt Nam, ra đời năm 2017 với hệ thống hơn 20 cửa hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm của nhãn hướng đến sự thoải mái, bền bỉ và tính ứng dụng cao, phục vụ nhiều đối tượng và nhu cầu vận động. Từ năm nay, với định vị mới "Daily wellness", Delta đặt mục tiêu trở thành thương hiệu thể thao truyền cảm hứng sống khỏe mỗi ngày cho thế hệ năng động.

Sau 8 năm phát triển, Delta có mặt tại nhiều thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Nha Trang (Khánh Hòa)... Với triết lý đề cao sự thoải mái, chất lượng và tính ứng dụng, sản phẩm tại đây được thiết kế để truyền cảm hứng, đồng hành cùng khách hàng từ luyện tập đến cuộc sống thường nhật, khơi dậy tinh thần thể thao, duy trì lối sống lành mạnh, yêu bản thân.

Khởi nguồn từ năm 2017, Delta từng bước tạo nền móng, tiếp cận tệp khách hàng mới là thế hệ trẻ yêu thích vận động, trở thành bạn đồng hành trên hành trình "sống khỏe - sống chất" của người dùng.

Sản phẩm và chiến dịch của thương hiệu tuân theo thông điệp "Daily wellness" - giá trị cốt lõi Delta theo đuổi, hướng tới một lối sống lành mạnh, bền bỉ, tích cực mỗi ngày, dễ bắt đầu, duy trì và cần được lan tỏa.

