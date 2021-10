Delta Plus bị nghi khiến ca nhiễm Anh tăng đột biến

Một cựu quan chức FDA kêu gọi "nghiên cứu khẩn" biến chủng Delta Plus sau đợt gia tăng ca nhiễm nhanh chóng ở Anh.

"Chúng ta cần nghiên cứu khẩn cấp để tìm hiểu liệu có phải Delta Plus lây truyền mạnh hơn và phần nào có khả năng kháng miễn dịch hay không", tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu ủy viên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hôm 17/10 cho hay.

"Không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó dễ lây truyền hơn đáng kể, nhưng chúng ta nên hành động để nhanh chóng xác định những đặc điểm của biến chủng này cũng như các biến chủng mới. Chúng ta đã có công cụ cần thiết", ông nói thêm.

Bình luận được Gottlieb, thành viên ban giám đốc của tập đoàn dược phẩm Pfizer, đưa ra khi Anh báo cáo 45.140 ca nhiễm mới hôm 17/10, mức tăng ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ giữa tháng 7, thời điểm Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố "Ngày Tự do", cho phép dỡ bỏ hầu hết các hạn chế ngăn Covid-19.

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại một bệnh viện ở London, Anh hồi tháng 8. Ảnh: Reuters.

Số ca tử vong hàng tuần do Covid-19 ở Anh lên tới 800 trong 6 tuần qua, cao hơn các quốc gia Tây Âu lớn khác. Anh hiện ghi nhận gần 140.000 ca tử vong do Covid-19.

Chủng Delta Plus chứa đột biến K417N, gây lo ngại vì đột biến này cũng được phát hiện trong biến chủng Beta xuất hiện lần đầu ở Nam Phi, được cho là có nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn.

Các nhà nghiên cứu Anh hồi cuối tháng 6 cho biết vẫn chưa có bằng chứng cho thấy đột biến K417N đáng lo ngại hơn.

Một bài báo của Đức đầu tháng này cho thấy cả Delta và Delta Plus đều lây nhiễm dễ dàng hơn vào các tế bào phổi so với chủng gốc. Tuy nhiên, Delta Plus dường như không nguy hiểm hơn đáng kể so với Delta.

Huyền Lê (Theo Bloomberg)