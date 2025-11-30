Delta Cargo triển khai iCargo tối ưu hóa vận hành hàng không

Delta Cargo, bộ phận vận chuyển hàng hóa của Delta Air Lines, vừa vận hành bộ sản phẩm iCargo của IBS Software để hiện đại hóa hệ thống phần mềm logistics hàng không.

Doanh nghiệp đã chuyển đổi từ nền tảng công nghệ gần 30 năm sang iCargo, nâng cấp toàn bộ hoạt động tại 252 trạm hàng hóa trên toàn cầu và cải thiện trải nghiệm cho hơn 6.500 người dùng. Việc tích hợp iCargo được kỳ vọng sẽ tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng phối hợp giữa các bộ phận. Năm 2024, Delta Cargo xử lý hơn 11 triệu lô hàng đa dạng.

Nền tảng iCargo hoạt động trên môi trường điện toán đám mây, cho phép các nhóm vận hành toàn cầu tiếp cận quy trình chuẩn hóa, tự động hóa và công cụ quản lý tác vụ nhằm tăng năng suất. Hệ thống cũng hỗ trợ kết nối thời gian thực với đối tác, quản lý dữ liệu lô hàng liền mạch, giảm lỗi, rút ngắn thời gian xử lý và hợp nhất nhiều hệ thống để tối ưu chi phí. Việc triển khai bao gồm các mô-đun quan trọng như vận hành nhà ga, quản lý khu vực xe tải, hải quan – an ninh và xử lý lô hàng cao cấp.

Delta Cargo lcung cấp dịch vụ vận chuyển toàn cầu với mạng lưới rộng khắp và khả năng xử lý hàng triệu lô hàng mỗi năm.. Ảnh: Delta Cargo

Ông Vishal Bhatnagar, Giám đốc điều hành Cargo Operations của Delta Cargo, cho biết: "Hợp tác với IBS Software là bước đi quan trọng giúp khách hàng giao dịch với Delta Cargo dễ dàng hơn. Việc áp dụng iCargo mang đến nền tảng để chúng tôi cải thiện tốc độ, độ tin cậy và tính minh bạch trong vận hành, đồng thời trang bị cho đội ngũ những công cụ hiện đại để phục vụ khách hàng tốt hơn".

Delta Cargo là đơn vị vận chuyển hàng hóa của Delta Air Lines, cung cấp dịch vụ vận chuyển toàn cầu với mạng lưới rộng khắp và khả năng xử lý hàng triệu lô hàng mỗi năm. Doanh nghiệp chú trọng đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và trải nghiệm khách hàng.

iCargo là nền tảng quản lý hàng hóa hàng không dựa trên điện toán đám mây do IBS Software phát triển, tích hợp đầy đủ các chức năng từ vận hành, quản lý kho, hải quan - an ninh đến kết nối đối tác. Hệ thống được nhiều hãng hàng không và doanh nghiệp logistics lựa chọn nhờ khả năng tự động hóa và chuẩn hóa quy trình.

Như Ý (Theo Logistics Manager)