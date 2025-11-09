Delta Cargo mở rộng hoạt động tại sân bay Salt Lake City

MỹDelta Air Lines Cargo sẽ mở rộng hiện diện tại sân bay quốc tế Salt Lake City khi vận hành một cơ sở vận chuyển hàng hóa mới, trị giá khoảng 18 triệu USD.

Cơ sở này được xây dựng trên khu đất từng thuộc United States Postal Service (USPS) và sẽ được cải tạo, hiện đại hóa toàn diện trước khi thay thế trụ sở vận tải hàng hóa hiện tại của Delta tại Salt Lake City (SLC). Hãng cho biết dự án sẽ "nâng cao đáng kể hoạt động khai thác hàng hóa" tại sân bay này.

Theo kế hoạch, cơ sở mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027, bao gồm kho lưu trữ, khu vực bảo quản lạnh, khu tiếp nhận và giao hàng, văn phòng điều hành và sảnh đón khách. Hệ thống bảo quản lạnh sẽ hỗ trợ vận chuyển các mặt hàng có giá trị cao và nhạy cảm với nhiệt độ như dược phẩm hay thực phẩm dễ hỏng.

"Việc chuyển đổi cơ sở cũ của USPS thành trung tâm hàng hóa hiện đại thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với Salt Lake City và vai trò của thành phố trong mạng lưới toàn cầu của Delta", ông Peter Penseel, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng vận tải hàng hóa của Delta, cho biết.

Delta Air Lines là một trong những hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, có trụ sở tại Atlanta, bang Georgia. Ảnh: Delta Cargo

Bà Abby Osborne, Chủ tịch Cơ quan Cảng nội địa Utah, nhận định: "Dự án là bước ngoặt quan trọng đối với hạ tầng vận tải hàng không của Utah, giúp tăng năng lực logistics, củng cố chuỗi cung ứng và giữ lại hàng hóa sản xuất trong bang thay vì phải trung chuyển qua các cảng biển xa".

Hiện Delta là hãng hàng không quốc tế lớn nhất hoạt động tại SLC, khai thác số lượng chuyến bay nhiều hơn tổng số của các hãng còn lại, với 255 chuyến mỗi ngày tới gần 100 điểm đến, bao gồm Amsterdam, London và Paris. Năm nay, hãng cũng mở hai đường bay thẳng mới từ SLC đến Lima (Peru) và Seoul (Hàn Quốc.

Delta Air Lines là một trong những hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, có trụ sở tại Atlanta, bang Georgia. Hãng khai thác mạng lưới toàn cầu hơn 280 điểm đến tại 50 quốc gia. Bộ phận Delta Cargo phụ trách vận chuyển hàng hóa trên khoang bụng máy bay thương mại và cung cấp các giải pháp vận tải chuyên biệt, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hóa có yêu cầu nhiệt độ và hàng giá trị cao. Delta Cargo đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới logistics của hãng, kết nối các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Mỹ Latin.

Gia Hân (Theo AirCargo News)