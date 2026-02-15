Delin Property mở rộng đầu tư logistics tại châu Âu

Delin Property vừa mua lại ba bất động sản logistics tại Tây Ban Nha và Hà Lan, đánh dấu bước chuyển chiến lược trong danh mục đầu tư tại châu Âu.

Ba dự án gồm hai khu đất phát triển tại Madrid (Tây Ban Nha) và một khu tại Uithoorn, cách trung tâm Amsterdam khoảng 20 km. Sau khi hoàn thiện, ba dự án dự kiến bổ sung khoảng 25.400 m2 diện tích cho thuê vào danh mục của Delin Property, với tổng giá trị phát triển gộp (GDV) ước đạt 44 triệu euro.

Theo doanh nghiệp, toàn bộ các dự án sẽ được phát triển theo mô hình đa khách thuê, mỗi tòa nhà gồm từ hai đến bốn đơn vị nhằm tối ưu giá thuê - phân khúc thường ghi nhận mức thuê cao hơn đối với kho diện tích nhỏ. Các công trình hướng tới chứng nhận BREEAM "Excellent" và được thiết kế với khả năng chịu tải sàn lên tới 5 tấn/m2.

Delin đã mua lại một địa điểm ở San Fernando de Henares, Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Delin Property

Tại Hà Lan, Delin Property đã mua khu đất rộng 1,36 ha ở Uithoorn, dự kiến xây dựng nhà kho diện tích 8.700 m2, chiều cao thông thủy 12,2 m. Dự án có lợi thế kết nối khi nằm gần sân bay Schiphol và các cảng Rotterdam, Amsterdam, đồng thời trong bán kính một giờ lái xe có thể tiếp cận khoảng 5 triệu người tiêu dùng.

Tại Madrid, dự án đầu tiên nằm ở khu San Fernando de Henares, cách trung tâm thành phố chưa đầy 15 km và cách sân bay Madrid-Barajas khoảng 4 km. Delin dự kiến phát triển nhà kho diện tích 7.700 m2 với chiều cao thông thủy 10,5 m.

Dự án thứ hai tại Madrid tọa lạc ở Vicálvaro, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km về phía đông, với quy mô 8.750 m2, được định hướng là trung tâm logistics giao hàng chặng cuối (last-mile), chia thành ba đơn vị.

Các thương vụ mới được Delin Property đánh giá là dấu mốc cho một "bước chuyển chiến lược" dưới sự điều hành của đội ngũ lãnh đạo mới theo mô hình đối tác.

Ông Igor Linshits, nhà sáng lập Delin Property, cho biết các khoản đầu tư phản ánh tham vọng mở rộng hiện diện của doanh nghiệp tại châu Âu thông qua đầu tư trực tiếp và hợp tác với các khách hàng tổ chức. Theo ông, Delin đang nhắm tới tình trạng thiếu hụt các cơ sở logistics hiện đại, bền vững tại các trung tâm phân phối hiện hữu và mới nổi trên toàn châu Âu.

Delin Property là doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh (UK), hoạt động đầu tư và phát triển bất động sản logistics trên khắp châu Âu, phục vụ cả khách hàng tổ chức và danh mục đầu tư riêng.

Như Ý (Theo Logistics Manager)