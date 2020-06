Delfast - xe đạp điện giá 6.800 USD

UkraineMẫu Delfast Top 3.0 về cơ bản là một chiếc xe đạp điện, nhưng động cơ điện 5.000 W có sức kéo 182 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h.

Delfast Top 3.0 có những đặc điểm cơ bản của một chiếc xe đạp điện, như bàn đạp, yên xe đạp, tay lái của xe đạp leo núi tiêu chuẩn, và hệ thống truyền động dây đai bằng sợi carbon. Nhưng cung cấp sức mạnh là một động cơ điện 5.000 W với những thông số đi kèm khiến ai đó nghĩ rằng đây là sản phẩm thuộc dòng môtô.

Phiên bản mới Top 3.0 với những đặc điểm vượt trội so với xe đạp điện thông thường. Ảnh: Delfast

Bộ khung kiểu xe địa hình có chỗ đặt gói pin dung lượng gấp 6-7 lần so với mức trung bình của một gói pin xe điện. Delfast Top 3.0 thậm chí có thể so sánh với mẫu môtô điện Zero FXS bản tiêu chuẩn. Delfast cho biết, pin đủ giúp xe chạy 322 km mỗi lần sạc đầy.

Những đặc điểm khác của Top 3.0 giống dòng môtô là phanh đĩa đôi thủy lực phía trước, đèn pha LED với chế độ chiếu xa và gần, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan, phía đuôi xe cũng có đèn báo rẽ, và một màn hình màu có cổng USB và ứng dụng điện thoại. Trọng lượng xe 70 kg, khả năng chở hàng 135 kg.

Xe sử dụng đèn pha LED hai chế độ chiếu sáng, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan. Ảnh: Delfast

Với những đặc điểm nổi bật trên, Delfast Top 3.0 có giá bán không rẻ: 6.800 USD. Khách hàng có thể đặt cọc 1.000 USD nếu muốn mua xe. Delfast - hãng xe có trụ sở tại Kiev, Ukraine, dự kiến bắt đầu sản xuất trong tháng 8 tới. Khách cũng có thể tùy chọn một số trang bị nâng cấp như yên xe của môtô, hoặc giá đựng đồ phía sau.

Xe đạp điện của Delfast có cả phiên bản Top Cop dành cho cảnh sát, và đã được một số sở cảnh sát Mỹ thử nghiệm, như ở North Carolina.

Mỹ Anh (Theo Electrek)