Dele Alli hẹn hò con gái Guardiola

Tiền vệ Tottenham Dele Alli và Maria Guardiola - con gái đầu của HLV Pep Guardiola - ôm hôn nhau trong một quán bar ở London hôm 9/5.

Alli tìm thấy niềm vui mới bên Maria - con gái đầu lòng của Pep Guardiola. Ảnh: Tikitakas

Chỉ vài ngày trước Lễ tình thân 2021, Dele Alli bị bạn gái lâu năm Ruby Mae chia tay. Siêu mẫu người Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ kéo dài năm năm, vì Alli dành quá nhiều thời gian chơi Fortnite - một game rất được ưu chuộng trong giới thể thao châu Âu.

Sau ba tháng, Alli đã tìm lại niềm vui bên cạnh Maria Guardiola. Theo The Sun, hôm 9/5, đôi tình nhân đã nói chuyện với nhau hàng giờ và có những cử chỉ tình tứ trong quán bar trên sân thượng nổi tiếng Cloud 9 tại thủ đô London. Tờ báo Anh cũng đăng tải hình ảnh Alli ôm hôm con gái đầu của HLV Pep Guardiola - người vừa đăng quang Ngoại hạng Anh cùng Man City.

"Alli và Maria dường như không quan tâm tới điều gì khác. Họ không ngại bị người khác nhìn thấy, khi ôm hôn nhau trước quầy DJ", một người có mặt tại quán bar kể lại với The Sun. "Quán bar hôm đó chật kín, các bàn thì đều được đặt trước. Hai người trông rất dễ thương và như đang đi tuần trăng mật vậy".

Maria, 20 tuổi, sống tại London và là con gái đầu lòng của HLV Pep Guardiola. Maria có em trai Marius 18 tuổi, và em gái Valentina 13 tuổi. Cô sinh viên 20 tuổi với hơn 40.000 lượt theo dõi trên Instagram được cho là mới gặp Alli lần đầu hồi tháng trước.

"Alli trông như kẻ say tình cuối cùng cũng vượt qua được nỗi đau bị bạn gái lâu năm Ruby Mae chia tay. Alli và Maria đều còn trẻ, độc thân và tự do. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai", một người bạn của Maria nói với The Sun. Trong khi đó, đại diện của Alli từ chối bình luận về mối quan hệ của cặp đôi.

Hồng Duy tổng hợp