DeChambeau: 'Tôi kém may mắn ở US Open'

Theo Bryson DeChambeau, chuyện không may khiến anh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch tại major do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức cách đây 10 ngày.

US Open 2021 diễn ra trên sân Nam Torrey Pines par71, hạ màn sáng 21/6 giờ Việt Nam. Sau 54 hố, DeChambeau và Rory McIlroy đứng T4 với điểm -3, kém đỉnh bảng hai gậy. Qua 10 hố vòng cuối, DeChambeau lên vị trí đầu nhờ hai birdie và không bogey suốt 10 hố.

"Vấn đề cốt lõi là may mắn thôi. Ai trượt chân ở đầu hố 13 thì không rõ chứ tôi trượt chỗ đấy hai ngày liên tục. Đã thế, phát xong thì bóng lại vào chỗ tồi. Nếu không mất trụ thì cú đó đi thêm khoảng 1,5 mét, qua bên kia đường nhựa dành cho xe điện chơi golf. Được vậy thì dễ lên green trong cú thứ hai rồi. Xong vụ đó là đến chuyện khán giả ra fairway hố 13 diễn trò. Đồng ý là US Open khét tiếng khó nhưng mấy điềm gở như thế là lẽ thường tình trong cuộc sống", DeChambeau hôm 30/6 nói ở họp báo trước Rocket Mortgage Classic - sự kiện PGA Tour mà anh sẽ bảo vệ ngôi vô địch từ ngày hôm nay 1/7 đến 4/7.

DeChambeau ở vòng 4 hố 13

Ngày bế mạc US Open kỳ đấu thứ 121, DeChambeau liên tục bogey hố 11 và 12, double bogey hố 13. Sau khi anh vung cú thứ hai ở hố này, fan quá khích ra fairway múa gậy, sau đó bị đội an ninh khống chế. Kẻ quấy rối bị áp tải khỏi sân, DeChambeau vung cú thứ ba vào bẫy cát. Và sau double bogey hố 13, DeChambeau không còn cơ hội thắng, theo dự báo của Ban tổ chức.

DeChambeau giữ par cả ba "ải" tiếp đó rồi quadruple bogey hố 17. Hố này par4 nhưng đấu thủ sinh năm 1993 mất tổng cộng tám gậy. Anh chốt vòng ở mức 77 gậy, về T26 với điểm +3 còn Jon Rahm trở thành tân vô địch ở điểm -6, sau khi birdie cả hai hố cuối.

Vận đen ở hố 13, theo DeChambeau, là bước ngoặt khiến anh không thể vô địch US Open 2021. Ảnh: Golf Digest

Tại US Open 2020, DeChambeau cán đích ở điểm -6 - mức âm tốt nhất lịch sử của các nhà vô địch US Open trên sân Tây Winged Foot. Người về nhì, Matthew Wolff, chỉ đạt even par. Hôm qua, DeChambeau nhắc lại chuyện hên trong thắng lợi này.

"Ở hố 14 ngày cuối, tôi đánh vào chỗ hiểm bên trái green còn mục tiêu thì cùng phía, gần rìa. Từ vị trí đó, tôi phải chip lên dốc, định khoảng sáu mét. Đầu gậy ‘cạp đất’ trong cú đó nhưng may là bóng vừa qua mép green rồi lăn thêm ba mét. Quãng còn lại thì tôi gạt vào, sau đó dẫn Matthew bốn gậy. Chúng ta cần may như thế mới thắng. Giải nào cũng vậy thôi. Vấn đề là mọi người không nhận ra yếu tố may mắn lại quan trọng đến vậy trong chức vô địch", anh nói.

DeChambeau đã đoạt tám danh hiệu PGA Tour, tính cả major US Open qua 5 năm chuyên nghiệp. Mùa này, anh phát xa nhất đấu trường golf hấp dẫn nhất thế giới, bình quân 322,4 yard. Với vị trí thứ sáu OWGR đầu tuần này, DeChambeau chính thức vào tuyển golf Mỹ dự Olympic Tokyo sắp tới.

Quốc Huy