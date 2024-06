DeChambeau rộng cửa vô địch US Open 2024

Cựu vô địch Bryson DeChambeau nắm cơ hội lớn trở lại bục đăng quang của major đang diễn ra tại Bắc Carolina khi dẫn đầu ở điểm -7 cùng lợi thế ba gậy trước vòng cuối.

DeChambeau mừng sau khi ghi birdie ở hố 11 vòng ba US Open 2024 trên sân Pinehurst số 2, par70 ở Bắc Carolina ngày 15/6. Ảnh: AP

DeChambeau mở toang cánh cửa đến ngôi vô địch major do Hiệp hội golf Mỹ (USGA) chủ trì, lần thứ hai trong sự nghiệp, nhờ điểm -3 cho vòng 3, trên sân Pinehurst số 2, loại par70 ở Bắc Carolina. Chặng áp chót kết thúc vào sáng 16/6, giờ Hà Nội. Khi đó, DeChambeau độc chiếm đỉnh bảng với điểm giải -7, kề sau anh là T2 gồm Matthieu Pavon, Rory McIlroy và Patrick Cantlay cùng -4.

Kết quả của DeChambeau đáng nể trong mắt giới chuyên môn bởi anh ghi -3 cho vòng 3 dù chấn thương hông bất ngờ bùng phát và chỉ được khắc phục tạm tại hố 11. Quá trình đó diễn ra trong năm phút, trong vạt rừng gần khu phát.

DeChambeau được chăm sóc ở vạt rừng khi đang đánh ở hố 11.

Khi trở lại, DeChambeau phát được 359 yard, còn bóng vào giữa fairway, lót đường cho birdie về sau.

Với phong độ như thế, DeChambeau chứng tỏ thực lực vẫn đáng gờm sau hai năm bỏ PGA Tour để đấu trên LIV Golf League và chỉ góp mặt ở bộ tứ major, dẫn đến bậc 155 thế giới vào cuối 2023. Sau khi bị PGA Tour cấm cửa, DeChambeau còn đặc quyền miễn vòng loại trong nhóm giải danh giá vì vô địch US Open 2020.

Tháng trước, DeChambeau về nhì major PGA Championship. Tuần này, anh tranh US Open 2024 ở Pinehurst và là gương mặt duy nhất qua ba vòng đều dưới 70 gậy.

Năm 2020, anh vô địch US Open trên sân Tây Winged Foot ở New York bằng chiến thuật "lấy thịt đè sân". Khi đó, anh vạm vỡ, được giới truyền thông Mỹ ví như "khổng lồ Hulk", chủ yếu dùng sức để đánh xa nhất có thể, bất chấp chướng ngại như một cách để tiết kiệm số cú cho mỗi hố trên chiến địa par70. Chung cuộc, DeChambeau vô địch ở điểm -6.

Kỳ này, anh nhẹ cân hơn trước, sử dụng vừa phải sở trường phát xa. Ba ngày qua, DeChambeau phát bình quân 337,8 yard. Nhưng vòng 3, khi vào hố 13 par4, dài 368 yard với mục tiêu nằm sát mạn phải green, cựu trùm đánh xa trên PGA Tour lại phát bằng gậy sắt để giữ bóng trên fairway đang hẹp thay vì dùng driver cố bắn đến green. Trước khi ra tay, anh hóm hỉnh nói với khán giả: "Đừng giễu cợt tôi nhé".

Việc phát bằng gậy sắt dẫn đến par hố 13 cho DeChambeau và giữ điểm giải -7. Đoạn sau, DeChambeau "hoà vốn" vì birdie hố 14 và 17 bù cho double bogey hố 16 và khi kết chặng áp chót, -7 của anh thành điểm dẫn.

Vòng cuối, DeChambeau có bảy đối thủ cạnh tranh trực tiếp, gồm Pavon, McIlroy, Cantlay ở T2 (-4), Hideki Matsuyama, Ludvig Aberg đứng T5 (-2), Tyrell Hatton với Tony Finau ở T7 (-1). Phần lớn nhóm này là đồng nghiệp cũ của DeChambeau hồi anh còn đấu PGA Tour với chiến tích tám cup, tính cả US Open 2020.

Quỹ thưởng US Open kỳ này ở mức 21,5 triệu USD, trong đó 4,3 triệu USD cho tân vô địch. Giải do Hiệp hội golf Mỹ chủ trì từ 1895 và cao tuổi thứ hai trong bộ tứ major golf nam, sau The Open Championship (1860), trên PGA Championship (1916) và Masters (1934).

Quốc Huy