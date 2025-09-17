De Zerbi: 'Quả phạt đền thứ hai của Real đáng xấu hổ'

Tây Ban NhaTheo HLV Marseille Roberto de Zerbi, trọng tài không nên thổi quả phạt đền thứ hai giúp Real thắng 2-1 tối 16/9.

"Quả phạt đền thứ hai của Real có phần đáng xấu hổ", De Zerbi nói. "Nó không phải và không bao giờ là một quả phạt đền. Tôi vẫn sẽ nói như vậy ngay cả khi nó có lợi cho đội của tôi".

Tối 16/9, Marseille suýt giành điểm trong trận ra quân Champions League trên sân Bernabeu. Đội bóng của HLV De Zerbi mở tỷ số ở phút 22, khi Mason Greenwood kiến tạo cho Timothy Weah trong vòng cấm. Nhưng sau đó, Real thắng ngược bằng hai quả phạt đền của Kylian Mbappe.

Mbappe (giữa) mừng bàn quyết định trong trận Real 2-1 Marseille tối 16/9. Ảnh: AFP

Trọng tài Irfan Peljto thổi quả đầu tiên khi Kondogbia phạm lỗi với Rodrygo ở phút 27. Đến phút 79, ông thổi quả thứ hai khi Facundo Medina để bóng chạm tay trong vòng cấm. Medina thực hiện cú tắc chính xác đối với Vinicius, nhưng để bóng chạm tay khi cơ thể tiếp đất theo quán tính.

Giữa hai quả phạt đền, trọng tài Peljto phạt thẻ đỏ đối với Dani Carvajal. Đội trưởng Real bị phạt khi húc nhẹ vào đầu thủ môn Geromino Rulli trong tình huống tranh cãi ở phút 72.

"Khi tôi nói quả phạt đền thứ hai đáng xấu hổ, tôi không hề có suy nghĩ đằng sau nào, kiểu như nó là sự đền bù cho Real vì đã đuổi Carvajal", De Zerbi nói thêm.

HLV của Marseille thậm chí không đồng tình với việc trọng tài đuổi Carvajal. Ông cho rằng đội trưởng Real chỉ nghiêng đầu mà không thực sự ra đòn. "Tôi không coi đó là bạo lực", De Zerbi nói thêm. "Khi ai đó nghiêng đầu mà không ra đòn, tôi sẽ không phạt thẻ đỏ".

Về quả phạt đền thứ hai của Real, cựu trọng tài người Tây Ban Nha, Perez Burull không đồng tình với quyết định của trọng tài Peljto. Ông cho rằng Medina ngã xuống đất là hành động tự nhiên và không phạm luật. "Cầu thủ ngã xuống đất và tay anh ta không chủ ý hướng tới bóng", Burull nói trên Radio Marca.

Về thẻ đỏ của Carvajal, cựu trọng tài thừa nhận cú húc đầu không quá mạnh, nhưng đáng bị coi là một pha phạm lỗi không bóng. Do đó, ông khẳng định việc bị truất quyền thi đấu là đúng. "Bạn có thể nổi giận, nhưng không thể hành động như vậy", Burull nói thêm.

Thanh Quý (theo Marca, MD)