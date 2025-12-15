Đề xuất xóa sổ kỳ thi đại học ở Hàn Quốc

Sở Giáo dục Seoul đề xuất bỏ kỳ thi đại học (Suneung), tiến tới xét học bạ, nhằm giảm gánh nặng thi cử, cạnh tranh quá mức.

Lý giải cho đề xuất mang tính lịch sử này, Giám đốc Sở Giáo dục Seoul Jung Geun-sik cho biết việc tuyển sinh đại học hiện nay quá tập trung vào thi cử, không còn đáp ứng được các thách thức về dân số và giáo dục của quốc gia.

"Cạnh tranh điểm số quá mức, gánh nặng chi phí học, luyện thi và một hệ thống trường học vận hành theo logic tuyển sinh, xếp hạng không còn có thể bảo đảm tương lai cho con em chúng ta", ông phát biểu và cho biết sẽ trình kế hoạch lên Ủy ban Giáo dục Quốc gia, hy vọng có kết quả trước tháng 2 năm sau.

Suneung, kéo dài 8 tiếng với 6 phần thi, được mệnh danh là một trong những kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất thế giới. Áp lực lớn đến mức mọi chuyến bay phải tạm ngưng trong khung giờ thi nghe tiếng Anh, thị trường tài chính cùng các văn phòng cũng mở cửa muộn hơn một giờ để đảm bảo thí sinh đến trường thi đúng giờ.

Đề thi đại học môn tiếng Anh ở Hàn Quốc khó đến mức 'lố bịch'

Các thí sinh tỉnh Suneung dự kỳ thi tại trường THPT nữ Inhwa ở Incheon, tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Kế hoạch của ông Jung vạch ra ba giai đoạn cụ thể, tiến đến xóa bỏ Suneung hoàn toàn vào năm 2040.

Trong đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ 2027, tập trung thay đổi cách đánh giá học sinh. Ông Jung đề xuất với các môn tự chọn bậc THPT, giáo viên chuyển từ chấm điểm tương đối (xếp hạng) sang tuyệt đối (theo thang cố định). Việc này nhằm khuyến khích học sinh theo đuổi các môn theo định hướng nghề nghiệp và sở thích cá nhân, thay vì chỉ chọn môn dễ đạt điểm cao.

Đồng thời, số môn thi đại học sẽ giảm từ sáu xuống còn bốn, ưu tiên tuyển sinh khu vực ngoại thành, đồng thời hạn chế xét tuyển sớm đối với nhóm học sinh từ các trường tư, trường chuyên và trường quốc tế.

Giai đoạn hai từ năm 2033, ông đề xuất chấm điểm tuyệt đối cho tất cả môn học bậc THPT, tăng số lượng câu hỏi trả lời ngắn và tự luận. Để thí sinh làm quen dần, các trường có thể xây dựng đề thi với khoảng 25% câu hỏi theo hai dạng này từ năm sau, tăng dần đến 50% vào năm 2030.

Ông cũng khuyến nghị gộp hệ thống tuyển sinh sớm và tuyển sinh chính quy, chuyển sang đánh giá dựa trên học bạ, Suneung chỉ đóng vai trò bổ trợ. Các đại học có thể bổ sung hình thức khác như phỏng vấn hoặc đánh giá tự luận khi cần thiết.

Giai đoạn cuối là năm 2040, kỳ thi Suneung chấm dứt, các trường tuyển sinh dựa trên hồ sơ của học sinh trong ba năm THPT.

Để bảo đảm công bằng và khách quan, ông Jung cho biết Sở Giáo dục Seoul đang phát triển một hệ thống chấm điểm dựa trên trí tuệ nhân tạo, trong đó AI sẽ chấm bài trước, sau đó giáo viên kiểm tra lại. AI được lập trình dựa trên đề thi và tài liệu giảng dạy.

Năm nay, hơn 550.000 thí sinh đã tham dự Suneung, con số cao nhất trong vòng 7 năm qua. Đề xuất cải cách này được kỳ vọng sẽ làm dịu đi "cơn sốt" thi cử kéo dài hàng thập kỷ tại xứ sở kim chi.

Doãn Hùng (Theo Korea Herald, Yonhap)