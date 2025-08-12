Đề xuất xếp hạng tín nhiệm người có ảnh hưởng trên không gian mạng

Hà NộiHiệp hội An ninh mạng quốc gia đề xuất đánh giá và xếp hạng tín nhiệm người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) tại Việt Nam.

Ngày 12/8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết đang cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (A05) tổ chức hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Gần 300 KOL tiêu biểu trên cả nước sẽ quy tụ để chia sẻ về hành trình "người dẫn dắt".

Dự kiến tại hội nghị sẽ khởi động chương trình "tín nhiệm người có ảnh hưởng" để đánh giá và xếp hạng tín nhiệm người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng tại Việt Nam. Qua đó có căn cứ để đánh giá và phân loại mức độ tín nhiệm trong hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Từ đây, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong lựa chọn đối tác truyền thông; còn người tiêu dùng sẽ được bảo vệ để tránh nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình, gây hiểu lầm.

Chương trình áp dụng cho các cá nhân có sức ảnh hưởng, hoạt động trên nền tảng số phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X (Twitter),...

Việc đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính: Minh bạch nội dung và hoạt động quảng cáo (gắn nhãn những bài đăng vì mục đích thương mại, giúp công chúng nhận biết, tránh hiểu lầm), Lịch sử hành vi và đạo đức truyền thông (không vi phạm pháp luật, phát ngôn kỳ thị, không phát tán thông tin sai lệch và cải chính công khai, kịp thời khi có sai sót), Mức độ tương tác thực và phản hồi cộng đồng (không sử dụng công cụ tăng tương tác ảo, nhận phản hồi tích cực từ công chúng và ứng xử tích cực trong khủng hoảng), Sự phù hợp với thương hiệu và giá trị xã hội (hình ảnh cá nhân phù hợp, thông điệp tích cực, không tạo scandal, hợp tác minh bạch); Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (không công khai, không thu thập trái phép và thông báo quyền riêng tư).

Bộ tiêu chí đánh giá sẽ trên thang điểm 100. Để đạt điểm tối đa trong một trụ cột, mọi người phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phụ tương ứng. Nếu vi phạm hoặc thiếu minh bạch trong bất kỳ tiêu chí phụ nào sẽ bị trừ điểm theo cơ chế chấm điểm định lượng.

Gần 300 KOL sẽ lần đầu quy tụ ở Hà Nội để cùng chia sẻ. Ảnh: Bộ Công an

KOL sẽ được cấp các chứng chỉ tương ứng với số điểm đạt được, có giá trị trong vòng 12 tháng. Ba loại chứng chỉ có tên gọi Đạo đức (nếu đạt 90/100 điểm), Chuyên nghiệp (80/100 điểm), Cộng đồng (65/100 điểm). Ngoài tổng điểm tối thiểu, KOL phải đáp ứng những tiêu chí khác như không vi phạm pháp luật trong một khoảng thời gian, 6-12-24 tháng.

Theo A05, chương trình được triển khai dưới dạng dịch vụ thu phí do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia bảo trợ. KOL trả phí để được đào tạo về pháp luật, đạo đức và kỹ năng truyền thông, sau đó được đánh giá, xếp hạng, cấp chứng chỉ tín nhiệm.

KOL là người có kiến thức chuyên môn sâu rộng và uy tín trong một lĩnh vực cụ thể, có tầm ảnh hưởng trên không gian mạng. KOC là người tiêu dùng bình thường nhưng có khả năng tác động đến quyết định mua hàng của người khác thông qua việc chia sẻ, đánh giá, và trải nghiệm thực tế về sản phẩm, dịch vụ.

Phạm Dự