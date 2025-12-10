Đề xuất xây hai cầu bắc qua Cồn Hến giữa sông Hương

TP HuếHai cây cầu Phú Lưu 1 và 2 bắc qua Cồn Hến, tổng vốn hơn 1.960 tỷ đồng sẽ được xây dựng nhằm thay thế cầu cũ xuống cấp và mở rộng kết nối đô thị hai bờ sông Hương.

Ngày 10/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cho biết tờ trình chủ trương đầu tư đã gửi UBND TP Huế. Công trình bắt đầu từ nút giao Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ), kết thúc tại nút giao quy hoạch Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân).

Tổng chiều dài cầu và đường khoảng 1,8 km, trong đó hai cầu vượt qua Cồn Hến dài khoảng 400 m, đoạn đường trên cồn dài 190 m, mặt cắt ngang cầu rộng 26 m. Dự án gồm vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước và hệ thống an toàn giao thông, dự kiến triển khai trong 4 năm.

Cồn Hến từng được quy hoạch là khu du lịch cấp cao, lên kế hoạch di dời hơn 1.000 hộ dân. Ảnh: Võ Thạnh

Do vị trí nằm trong không gian cảnh quan sông Hương và kết nối khu du lịch dịch vụ Cồn Hến, đơn vị đề xuất tổ chức thi tuyển kiến trúc để chọn phương án tối ưu.

Hiện Cồn Hến chỉ có cầu Phú Lưu rộng 3,28 m, tải trọng 5,5 tấn, đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc xây hai cầu mới vừa thay thế cầu cũ, vừa phục vụ phát triển không gian đô thị, tăng kết nối với các tuyến vành đai và mạng lưới giao thông theo quy hoạch.

Cồn Hến có hơn 1.000 hộ dân sinh sống qua nhiều thế hệ, là nơi khởi nguồn món cơm - bún hến đặc trưng của Huế. Từng được quy hoạch thành khu du lịch cấp cao từ năm 1998 nhưng dự án dừng lại vì chi phí giải tỏa lớn, khiến khu vực rơi vào tình trạng quy hoạch treo nhiều năm.

Năm 2022, tỉnh thống nhất giữ lại khu dân cư, chỉnh trang hạ tầng và khai thác một phần đất thượng lưu phù hợp, kèm theo định hướng phát triển hệ thống giao thông, đường bộ, đường xe đạp và cầu kết nối hai bờ sông.

Sông Hương hiện có 8 cây cầu gồm: Tuần, Nguyễn Hoàng, Dã Viên, Bạch Hổ, Phú Xuân, Trường Tiền, Chợ Dinh và Thảo Long; trong đó cầu Nguyễn Hoàng là công trình mới nhất đưa vào sử dụng.

Võ Thạnh