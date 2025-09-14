Đề xuất xây dựng tàu điện monorail dọc sông Hồng

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đô thị (monorail) trên cao, dọc đại lộ ven sông Hồng dài 84 km.

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest vừa báo cáo kết quả sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng sau hơn hai tháng nghiên cứu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng, bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 84 km với 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui chạy dọc hai bên sông Hồng.

Ngoài ra, dự án có 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch.

Về phương thức triển khai, Liên danh nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, chia làm ba dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; dự án PPP Đại lộ - cảnh quan sông Hồng; dự án PPP Monorail sông Hồng.

Phối cảnh tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Về giải pháp thi công, đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp cầu cạn đi ngoài đê kết hợp với hệ thống hầm chui, nhằm đảm bảo việc kết nối tuyến đường liền mạch nhưng không làm ảnh hưởng đến các công trình lịch sử hiện hữu, phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức. Các nút giao khác mức đảm bảo an toàn, tiện ích, đặc biệt phát triển không gian xanh để bảo tồn thiên nhiên và các công trình lịch sử đang tồn tại.

Sau khi có kết quả nghiên cứu sơ bộ, lãnh đạo UBND Hà Nội đã yêu cầu liên danh nhà đầu tư đặt mục tiêu khởi công dự án vào tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030.

Hồi tháng 6, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất nghiên cứu dự án Xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng theo phương thức đối tác đầu tư công tư (PPP) của Liên danh Đèo Cả - Văn Phú. Đơn vị đề xuất dự án cam kết tự bố trí kinh phí thực hiện công tác lập hồ sơ.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xác định sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản - du lịch - dịch vụ, kết nối thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 3/2022, có quy mô, diện tích tương đối lớn với khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Trong đó, diện tích sông Hồng chiếm 3.600 ha, đất bãi sông trên 5.400 ha, phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng gồm các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt, Tàm Xá, Xuân Canh..., các phường ngoài đê như Tứ Liên, Nhật Tân, Thanh Trì, Lĩnh Nam.

Đoàn Loan