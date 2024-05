Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất xây dựng Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh để thực hiện dự án cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị chiến lược.

Ngày 30/5, Quốc hội thảo luận dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Theo dự thảo Luật, Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Chính phủ quản lý. Quỹ hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách hoặc nghiên cứu, phát triển sản phẩm quốc phòng, an ninh có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt, có tính mới, rủi ro cao.

Báo cáo giải trình tiếp thu, Thường vụ Quốc hội cho biết qua rà soát và lấy ý kiến, đa số đại biểu tán thành quy định về xây dựng Quỹ để hỗ trợ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Đây là giải pháp, cơ chế đặc thù, vượt trội, có ý nghĩa chiến lược. "Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển đều có các quỹ tài chính phục vụ cho lĩnh vực này", Thường vụ Quốc hội cho hay.

Bệ phóng và đạn tên lửa phòng không S-125-2TM tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: Giang Huy

So với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp trước, dự luật trình lần này đã được bổ sung nhiều điều kiện để đảm bảo Quỹ chỉ nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ cấp bách, chiến lược, đặc biệt, có tính mới, rủi ro cao. Đây là những nhiệm vụ mà ngân sách nhà nước chưa kịp bố trí hoặc bố trí nhưng chưa đủ.

Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Trong đó, dự thảo tập trung chính sách đặc thù cho những lĩnh vực như nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện công nghệ cao; thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực chất lượng; phát triển sản phẩm mũi nhọn.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự luật này vào ngày 25/6.

Cũng trong ngày 30/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; nghe báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Sơn Hà