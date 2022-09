Đề xuất xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ y, bác sĩ

Cho rằng bác sĩ đang cầm dao mổ không thể tự bảo vệ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề xuất xây dựng lực lượng an ninh bảo vệ nhân viên y tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21/9 cho ý kiến về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Điều 109 dự thảo quy định về bảo đảm an toàn cho y, bác sĩ tại cơ sở y tế, trong đó đề xuất cơ sở khám, chữa bệnh tịch thu phương tiện, công cụ, vật dụng được sử dụng để gây mất an ninh trật tự; tạm giữ, trục xuất người có hành vi gây mất an ninh trật tự và phong tỏa khu vực bị mất an ninh trật tự tại cơ sở y tế.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng cơ chế bảo vệ đội ngũ y, bác sĩ là rất cần thiết và cần được cụ thể hóa trong dự thảo. Điều này phù hợp với thực tiễn gần đây, khi tình trạng y, bác sĩ bị xúc phạm, xâm hại về sức khỏe diễn ra nhiều, nhất là khi điều trị bệnh nguy hiểm.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng dự thảo cần quy định giải pháp ngăn chặn không xung đột với luật khác, và thẩm quyền của người ngăn chặn không nên là nhân viên y tế.

"Cần xây dựng lực lượng chuyên trách thực hiện việc này. Luật có thể nêu thêm nội dung về ngân sách để xây dựng lực lượng, thậm chí đề xuất quy trình, máy móc bảo vệ y, bác sĩ", ông Định nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Phạm Thắng

Khẳng định "bác sĩ đang cầm dao mổ bị xông vào đấm, đá, tát thì không thể tự bảo vệ được bản thân", Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thảo luận thêm về đề xuất nêu trên.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nói biện pháp tạm giữ đối tượng gây rối, hoặc tịch thu phương tiện, công cụ đã được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thẩm quyền không thuộc về giám đốc bệnh viện hay người đứng đầu cơ sở y tế. Vì vậy, ông Tùng đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ hơn nội dung này để tránh xung đột với các luật khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đồng tình việc cụ thể hóa cơ chế bảo vệ cán bộ y tế tại bệnh viện. Bà đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan Quốc hội để quy định cụ thể hơn.

Xã hội hóa trong ngành y tế còn nhiều ý kiến khác nhau

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng quy định về xã hội hóa và thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám, chữa bệnh Nhà nước chưa hợp lý.

Theo bà Thúy Anh, mặc dù tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ dự kiến chỉnh lý dự thảo theo hướng đa dạng hóa loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cơ sở khám, chữa bệnh; khuyến khích thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo...

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng dự thảo cần quy định cụ thể hơn phương thức và nguyên tắc huy động nguồn lực xã hội; hình thức đặt hoặc mượn thiết bị y tế; tỷ lệ lợi nhuận giữa nhà đầu tư với bệnh viện; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước...

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh. Ảnh: Phạm Thắng

Giải trình, quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói xã hội hóa là chủ trương hoàn toàn đúng đắn vì nguồn lực của Nhà nước dành cho lĩnh vực y tế chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Xã hội hóa, nhưng y tế công lập vẫn là chủ yếu vì hiện nay khoảng 95-98% vẫn thông qua hệ thống khám chữa bệnh của Nhà nước.

"Dù tự chủ, xã hội hóa, vai trò của Nhà nước trong đầu tư cho y tế vẫn là trọng tâm", đại diện ngành y tế nói và xin tiếp thu ý kiến để thể hiện trong luật.

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp 3 hồi tháng 5; dự kiến dduowwjc xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 4 khai mạc tháng 10.

Sơn Hà