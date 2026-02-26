Đề xuất xây dựng 'Đường thơ' tại TP HCM

Bà Trịnh Bích Ngân - chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM - nói muốn hình thành Đường thơ để lan tỏa thi ca đến công chúng.

Sáng 25/2, tại buổi họp báo giới thiệu Ngày thơ Việt Nam 2026, nhà văn Trịnh Bích Ngân cho biết để thực hiện không gian trưng bày thơ ở sự kiện, quá trình lựa chọn, thiết kế và in ấn tác phẩm đòi hỏi nhiều công sức. Tuy nhiên, thời gian tổ chức chỉ có ba ngày nên việc tiếp cận độc giả là điều hạn chế.

Bà nói: "Tôi mong muốn có sự nghiên cứu và quy hoạch không gian đường thơ cố định tại một tuyến phố ở TP HCM, nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn học của người dân".

Nhà văn Trịnh Bích Ngân ở buổi họp báo Ngày thơ Việt Nam 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Theo nhà văn, các ban ngành có thể lựa chọn tác phẩm tiêu biểu của những tác giả như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương hay Nguyễn Đình Chiểu để giới thiệu. Bố cục poster cho bài thơ có thể thiết kế dưới dạng song ngữ, qua đó góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam đến với du khách quốc tế. Việc xây dựng không gian này là hình thức gìn giữ di sản văn học, đưa thơ ca đến gần hơn với đời sống đương đại.

Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM sẽ diễn ra trong ba ngày 27, 28/2 và 1/3 tại khuôn viên 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa. Sự kiện tổ chức trong bối cảnh kỷ niệm nhiều dấu mốc, trong đó có 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới.

TP HCM không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn ghi nhận nhiều chuyển biến trong sáng tác văn học nghệ thuật. Chủ đề Tiếng gọi đô thị mới được lựa chọn nhằm phản ánh sự chuyển động của đời sống đô thị và vai trò của văn nghệ sĩ trong việc đồng hành sự phát triển của xã hội.

Hiện không gian triển lãm Đường thơ ở sự kiện giới thiệu 12 tác phẩm của các tác giả tiêu biểu như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền. Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP HCM, mỗi tác phẩm mang dấu ấn riêng, phản ánh diện mạo thi ca trong 40 năm đổi mới.

Nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu được tổ chức, gồm tọa đàm Đô thị thi ca, triển lãm thơ dịch Cây tâm hồn giới thiệu các tác phẩm thơ Việt Nam được chuyển ngữ, hội trại thơ với sự tham gia của các câu lạc bộ trên địa bàn TP HCM và các khu vực lân cận, chương trình thơ nhạc Tiếng gọi đô thị mới. Bên cạnh đó, ban tổ chức phát động cuộc thi sáng tác cùng chủ đề. Tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, trong đó giải nhất là 20 triệu đồng.

Cát Tiên