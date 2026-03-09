Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ cần nhận làm con nuôi

Toàn quốc có hơn 19.200 trẻ sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, song người cần nhận con nuôi phải tự đi tìm trẻ, trao đổi, thỏa thuận nên tiềm ẩn phát sinh tiêu cực, môi giới trục lợi.

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về dự thảo chính sách của Luật Nuôi con nuôi sửa đổi, sau 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi 2010 mà chưa từng được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tương thích với bối cảnh mới.

Qua 15 năm, trong hơn 46.000 trẻ được nhận nuôi chỉ có 5.200 trẻ sống ở cơ sở nuôi dưỡng - khoảng 11%. Đến hết 2024, toàn quốc hơn 19.200 trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 483 cơ sở trợ giúp xã hội. Nhiều cơ sở ngoài công lập (đặc biệt là các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các cơ sở tôn giáo) chăm nhiều trẻ nhưng không thực hiện trách nhiệm tìm mái ấm cho trẻ theo quy định của pháp luật về trẻ em.

Bộ Tư pháp đánh giá việc để trẻ em phải sống lâu dài trong môi trường tập thể ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý. Trong khi đó, Luật Nuôi con nuôi hiện hành chưa quy định cơ chế giới thiệu trẻ em cho làm con nuôi trong nước. Vì vậy, người nhận con nuôi trong nước tự đi tìm trẻ em, tiếp xúc, trao đổi, thỏa thuận với cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ.

Theo Bộ Tư pháp, điều này vừa không bảo đảm lựa chọn gia đình phù hợp cho trẻ, vừa phát sinh tiêu cực trong quá trình tự thỏa thuận, thậm chí tạo cơ hội cho những người trung gian lợi dụng cơ chế thiếu chặt chẽ để trục lợi. Việc tự thỏa thuận cho nhận con nuôi cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế.

Lập cơ sở dữ liệu về trẻ để tìm gia đình nhận nuôi phù hợp

Với thủ tục nhận nuôi con có yếu tố nước ngoài, dù được luật quy định cơ chế song quá trình thu thập, thống kê số liệu vẫn chỉ được thực hiện theo phương pháp thủ công (lập bảng excel, lưu trữ hồ sơ dạng giấy và ổ cứng), chưa có phần mềm tra cứu.

Việc ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng về trẻ em cần nhận nuôi, và các gia đình có nhu cầu nuôi con nuôi vẫn chưa thực hiện, khiến nhà chức trách không thể kết nối, giới thiệu đôi bên.

Với các thực trạng này, trong dự thảo Bộ Tư pháp đưa ra 4 chính sách lớn để sửa đổi Luật Nuôi con nuôi, trong đó nổi bật là: Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết nuôi con nuôi nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bổ sung điều luật về tạo lập dữ liệu về trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi.

Hiện, pháp luật chưa quy định bắt buộc các cơ sở trợ giúp xã hội phải rà soát và đề xuất giải quyết cho trẻ em đang sống tại đây được làm con nuôi. Do đó, dự thảo nêu hướng giải quyết bất cập này và sẽ buộc các cơ sở trợ giúp xã hội, cha mẹ đẻ, người giám hộ và người làm công tác trẻ em cùng thực hiện trách nhiệm gửi hồ sơ của trẻ cho UBND xã để hoàn thiện dữ liệu.

Khi nhận hồ sơ này, UBND xã cần kiểm tra, đánh giá để xác nhận trẻ đủ điều kiện, sau đó lập dữ liệu điện tử thuận tiện cho tra cứu, phục vụ việc giới thiệu trẻ em cho bố mẹ nuôi.

Người có nhu cầu có thể nộp hồ sơ trực tuyến và không phải nộp nhiều loại giấy tờ, nếu như đã có trong VNeID.

Một đề xuất mang tính đột phá là người dân có thể đăng ký nuôi con nuôi không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Cụ thể, nếu người dân nộp hồ sơ tại một xã không có thẩm quyền giải quyết việc này thì xã không được trả lại hồ sơ mà phải có trách nhiệm hỗ trợ nộp hồ sơ online đến đúng UBND xã có thẩm quyền.

Việc "ghép đôi" sẽ diễn ra thế nào?

Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép những người có trình độ chuyên môn sâu về tâm lý học, công tác xã hội tham gia hỗ trợ giải quyết việc nuôi con nuôi. Đó là người được cấp chứng nhận hành nghề công tác xã hội; người làm công tác xã hội trong các đơn vị, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Trách nhiệm của họ sẽ phát sinh sau khi UBND xã nhận được hồ sơ của người có nhu cầu nhận con nuôi. Các nhân viên công tác xã hội sẽ đánh giá hồ sơ này, đối chiếu với dữ liệu về các trẻ em cần được nhận nuôi trên địa bàn. Họ sẽ vận dụng trình độ chuyên môn của mình để lựa chọn gia đình phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của trẻ để "ghép đôi". Thẩm quyền quyết định, giải quyết sau đó, sẽ thuộc về UBND cấp xã.

Việc giới thiệu trẻ em phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện sự phù hợp giữa điều kiện của người nhận nuôi với đặc điểm, nhu cầu của trẻ em được nhận làm con nuôi, dự thảo nêu.

Chính sách đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến công khai đến hết 12/3. Dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, tháng 10 năm nay.

Hải Thư