Đề xuất xác minh khi cán bộ không giải trình được tài sản tăng từ 1 tỷ đồng

Chính phủ đề xuất xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ có tài sản tăng từ 1 tỷ đồng trong năm mà không giải trình hợp lý về nguồn gốc, thay mức 300 triệu đồng như hiện hành.

Chiều 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết dự thảo luật bổ sung quy định về căn cứ xác minh tài sản, thu nhập. Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ xác minh khi có dấu hiệu kê khai không trung thực hoặc khi tài sản, thu nhập tăng trên 1 tỷ đồng trong năm mà người kê khai không giải trình hợp lý.

Việc xác minh cũng được tiến hành khi có tố cáo liên quan đến kê khai tài sản, khi lựa chọn ngẫu nhiên theo kế hoạch hằng năm hoặc theo yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Dự thảo giao Chính phủ quy định cụ thể nhằm khắc phục tình trạng xác minh dàn trải, thiếu trọng tâm, đồng thời bảo đảm phù hợp với nguồn lực thực tế.

Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Theo Tổng thanh tra Đoàn Hồng Phong, việc điều chỉnh ngưỡng từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng phản ánh mức trượt giá và thu nhập cán bộ, công chức tăng gấp ba lần so với giai đoạn 2018-2025. Ông cho rằng mức mới "phù hợp và bảo đảm tính khả thi", đồng thời bổ sung quy định "trong năm" để việc kiểm soát tài sản hiệu quả hơn.

Về giá trị tài sản phải kê khai, dự thảo sửa đổi Điều 35, nâng ngưỡng từ 50 triệu lên 150 triệu đồng, áp dụng với các loại tài sản như kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và bất động sản khác. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành điều chỉnh này, cho rằng cần tập trung kiểm soát tài sản giá trị lớn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Một số ý kiến đề nghị không quy định cứng mức tiền trong luật mà giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết để linh hoạt điều chỉnh. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn lý do thay đổi hai ngưỡng về giá trị tài sản phải kê khai và mức biến động cần xác minh để đảm bảo tính thuyết phục.

Ngoài việc điều chỉnh ngưỡng, dự luật còn bổ sung quy định xử lý người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

Dự án Luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 10, khai mạc ngày 20/10 tới.

Sơn Hà