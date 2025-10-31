Đề xuất ưu tiên giao doanh nghiệp cam kết giá hợp lý làm chủ đầu tư nhà xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên doanh nghiệp có năng lực tài chính, trong đó cam kết giá hợp lý làm chủ đầu tư dự án nhà xã hội.

Thông tin này được Bộ Xây dựng nêu trong dự thảo Nghị quyết một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, đột phá phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, Bộ đưa ra các tiêu chí ưu tiên giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Cơ quan này đề xuất chọn đơn vị có năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai các dự án nhà ở và cam kết giá thành hợp lý, bảo hành chất lượng công trình.

Việc này được đưa ra trong bối cảnh giá các dự án nhà xã hội gần đây tăng. Chẳng hạn, tại Hà Nội, giá các dự án nhà ở xã hội được mở bán từ cuối năm ngoái đến nay có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá bán phân khúc này dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu.

Ngoài ra, Bộ cũng muốn dành ưu tiên phát triển loại nhà ở này cho doanh nghiệp thể hiện quyết tâm, sẵn sàng dành nguồn lực và cam kết tiến độ hoàn thành nhanh nhất (tối đa 3 năm từ ngày Nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).

Hồi đầu tháng này, Bộ Xây dựng đã ban hành danh sách 18 doanh nghiệp có năng lực tốt làm nhà ở xã hội để giới thiệu cho các địa phương, trong đó có Vingroup, Sun Group, Viglacera, Hancorp, HUD... Theo Bộ, danh sách này đảm bảo cân đối vùng miền, ưu tiên năng lực triển khai tại các địa phương có nhu cầu nhà xã hội cao như Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng.

Theo quy định hiện hành, với những dự án nhà xã hội bằng vốn tư nhân, việc chọn chủ đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu khi có từ 2 đơn vị quan tâm trở lên.

Danh sách doanh nghiệp bất động sản được Bộ Xây dựng giới thiệu với các địa phương:

STT Doanh nghiệp 1 Tập đoàn Vingroup 2 Tập đoàn Sun Group 3 Tổng công ty Viglacera 4 Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) 5 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) 6 Tổng công ty 319 - Bộ Quốc Phòng 7 Công ty cổ phần đầu tư Nam Long 8 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) 9 Tổng công ty cổ phần Vinaconex 10 Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) 11 Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) 12 Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) 13 Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC 14 Công ty TNHH thương mại xây dựng Đức Mạnh 15 Công ty TasecoLand 16 Công ty cổ phần Cát Tường 17 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô 18 Tổng công ty Xây dựng số 1 (CCI)

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng cũng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt xử lý vướng mắc phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nếu nhà đầu tư đề xuất dự án tại khu đất chưa phù hợp với quy hoạch hoặc chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, trình UBND tỉnh quyết định chỉ tiêu về sử dụng đất, cũng như các yêu cầu khác. Sau đó, UBND tỉnh sẽ quyết định chấp thuận chủ trương, đồng thời giao chủ đầu tư.

Với trường hợp chủ đầu tư dành tối đa 20% diện tích trong dự án nhà xã hội để làm nhà thương mại, Bộ đề xuất họ phải nộp tiền sử dụng theo bảng giá đất. Trường hợp không xây dựng công trình dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại, họ có thể được dùng tối đa 20% diện tích sàn tại dự án nhà ở xã hội cho mục đích trên (không gồm diện tích cho nhu cầu sinh hoạt chung của cư dân).

9 tháng đầu năm, cả nước hoàn thành hơn 50.600 căn nhà ở xã hội và dự kiến có thêm 38.600 căn đến hết năm, tương ứng đạt 89% chỉ tiêu. Lũy kế từ khi thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội đến nay, 165 dự án hoàn thành với 116.342 căn, 151 dự án được khởi công với 132.616 căn đang xây dựng. 380 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 388.090 căn.

Bộ Xây dựng cho biết việc phát triển nhà ở xã hội có tiến bộ thời gian qua, nhưng để đạt được mục tiêu đến năm 2030, "nhiệm vụ còn rất nặng nề với khối lượng công việc lớn". Bởi vậy, theo Bộ, việc có cơ chế xử lý khó khăn để phát triển đột phá loại nhà ở này là cần thiết, nhằm tăng nguồn cung ngay cho thị trường trong năm tới.

Anh Tú