Đề xuất tuần làm việc 4 ngày để 'cứu' ngành giáo dục Anh

Các nhà vận động kêu gọi Chính phủ Anh và xứ Wales thí điểm tuần làm việc 4 ngày tại trường học nhằm ngăn làn sóng giáo viên bỏ việc kỷ lục.

Tổ chức 4 Day Week Foundation vừa gửi thư tới Bộ trưởng Giáo dục Anh Bridget Phillipson, đề nghị cho phép các trường thí điểm mô hình làm việc 4 ngày/tuần nhưng vẫn giữ nguyên lương. Động thái này diễn ra ngay sau khi Chính phủ Scotland áp dụng cơ chế làm việc linh hoạt cho giáo viên từ đầu tháng 12, cho phép họ ở nhà một ngày mỗi tuần để soạn bài và chấm điểm.

Ông James Reeves, quản lý chiến dịch của 4 Day Week Foundation, nhận định đội ngũ giáo viên đang "kiệt sức với tốc độ chưa từng có". Theo Chỉ số Sức khỏe Giáo viên 2025 mà Education Support thực hiện, 76% người nói bị căng thẳng và 37% rơi vào tình trạng kiệt sức kéo dài.

"Tuần làm việc 4 ngày không có nghĩa là làm ít đi, mà là làm việc thông minh hơn để bảo vệ phúc lợi nhân viên, từ đó cải thiện kết quả học tập cho học sinh", ông Reeves nhấn mạnh.

Ảnh: GOV.uk

Tình trạng thiếu giáo viên đang nghiêm trọng ở Anh. Thống kê từ Bộ Giáo dục cho thấy năm ngoái, số tuyển dụng chỉ vừa đủ bù đắp số người rời ngành. Có hơn 37.000 giáo viên bỏ việc vì những lý do ngoài nghỉ hưu trong năm học 2023-2024. Trong đó, gần 1/3 bỏ nghề sau 5 năm đầu tiên. 90% người rời đi cho biết nguyên nhân chính là khối lượng công việc quá tải và phúc lợi kém.

Ngoài áp lực chuyên môn, một lý do khác là học sinh ngày càng ngỗ ngược và sĩ số lớp học tăng cao do thiếu nhân sự.

Đề xuất trên đang gây ra những luồng ý kiến trái chiều từ các bậc cha mẹ. Emma, phụ huynh có con 15 tuổi, lo lắng việc rút ngắn thời gian tới trường sẽ khiến việc truyền đạt kiến thức không nhất quán, gây ảnh hưởng đến kết quả các kỳ thi quan trọng.

Ngược lại, Clare, phụ huynh một nam sinh 14 tuổi, tin rằng sức khỏe tinh thần và thể chất của giáo viên quan trọng hơn cả. Còn Matthew, cha của ba đứa trẻ từ một tới 7 tuổi, cho hay làm việc bán thời gian là một cách giữ chân giáo viên tốt.

Một số trường học ở Anh đã bắt đầu thử nghiệm tuần học ngắn hơn, chỉ 4 hoặc 4,5 ngày. Song, Chính phủ Anh giữ quan điểm thận trọng. Hồi tháng 11, Bộ Giáo dục tuyên bố tất cả trường công lập nên duy trì giảng dạy 5 ngày một tuần. Người phát ngôn của Bộ khẳng định đang nỗ lực giải quyết thách thức tuyển dụng, đồng thời dẫn chứng năm ngoái là một trong những năm có tỷ lệ giáo viên bỏ nghề thấp nhất kể từ năm 2010.

Khánh Linh (Theo The Guardian, Sky News, Education Support UK)