Đề xuất trợ cấp gần 60 triệu đồng cho giáo viên mầm non tuyển mới

Giáo viên mầm non công lập được tuyển mới từ năm học này có thể nhận trợ cấp một lần tối thiểu khoảng 59 triệu đồng (12 tháng lương cơ bản), nhưng phải làm ít nhất 5 năm.

Đề xuất này nằm trong dự thảo Nghị định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm 5/8, với bốn nhóm chính sách.

Trong nhóm chính sách dành cho giáo viên, Bộ còn đề xuất chi hỗ trợ 960.000 đồng mỗi tháng cho nhân viên trường mầm non công lập (kể cả hợp đồng và thử việc) ở vùng đặc biệt khó khăn làm nhiệm vụ phổ cập, từ 15 ngày một tháng trở lên.

Tính đến giữa năm học trước, cả nước thiếu khoảng 120.000 giáo viên, trong đó riêng cấp mầm non là 48.000. Lương cơ bản của nhóm này hiện từ 4,9 đến 15 triệu đồng mỗi tháng (lương cơ sở nhân với hệ số), kèm phụ cấp ưu đãi nghề 35-70% và một số khoản khác, tùy vị trí công việc.

Nhóm thứ 2 là các chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển, hải đảo, địa bàn có khu công nghiệp, chế xuất... Mục tiêu đến năm 2030, những khu vực này có đủ trường lớp, đảm bảo một phòng học với một lớp mẫu giáo, đủ phòng chức năng, thư viện, đồ chơi ngoài trời, trong lớp và thiết bị dạy học.

Cụ thể, trường mầm non ở những khu vực này, có trẻ 3-5 tuổi bán trú được hỗ trợ tiền mua giấy, truyện tranh, sắp màu, bút chì, học liệu học tập khác; chăn, màn và các đồ dùng cá nhân cho trẻ. Mức chi là 1,35 triệu đồng mỗi trẻ bán trú, một năm.

Kèm đó là khoản hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập, sinh hoạt, với định mức 5KW điện và 1 m3 nước một tháng mỗi trẻ. Nơi chưa có điện, nước thì trường được dùng kinh phí để mua thiết bị thắp sáng và nước sạch.

Ngoài ra, các trường được hỗ trợ tiền trông trẻ buổi trưa. Mỗi nhóm trẻ (chẳng hạn 25 bé 3-4 tuổi, 30 bé 4-5 tuổi, hoặc 35 bé 5-6 tuổi) với ít nhất 8 em ở bán trú, thì được nhận 700.000 đồng mỗi tháng. Nếu sĩ số vượt quá 50% số trên, thì nhóm trẻ đó được nhận thêm một suất hỗ trợ nữa.

Mức hỗ trợ để nấu bữa trưa tối thiểu là 3,9 triệu đồng một tháng, với nhóm trên 45 trẻ. Nếu số trẻ vượt mức này từ 20 em trở lên, trường sẽ được thêm một suất hỗ trợ, không quá 5 lần.

Giờ học tại một cơ sở mầm non ở Hải Dương (cũ) năm 2023. Ảnh: Lê Tân

Nhóm thứ 3 là chính sách cho trẻ em. Trẻ 3-5 tuổi có bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp làm công nhân ở khu công nghiệp, được hỗ trợ 150.000 đồng mỗi tháng, dù học tư thục hay công lập.

Ngoài ra, tiền hỗ trợ ăn trưa được nâng từ 160.000 đồng lên 360.000 đồng một tháng, với trẻ ở thôn, xã, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Những trẻ không có nguồn nuôi dưỡng; gia đình nghèo, cận nghèo; là con liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, hoặc trẻ khuyết tật cũng thuộc diện này.

Với hai nhóm chính sách 2 và 3, các nhà trường được hưởng hỗ trợ không quá 9 tháng một năm học.

Cuối cùng là chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ. Mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở mầm non có 100% phòng học kiên cố; đủ giáo viên; đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non.

Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định, theo quy định của pháp luật.

Hiện, bậc mầm non phổ cập với trẻ 5 tuổi. Từ năm 2017, tất cả địa phương đã hoàn thành và duy trì đến nay, huy động được trên 99% trẻ 5 tuổi đến trường.

Hồi tháng 4, Bộ đề xuất chi 91.000 tỷ đồng trong 10 năm để mở rộng với nhóm trẻ 3-5 tuổi, trong đó gồm hỗ trợ học phí cho con em công nhân, trợ cấp 12 tháng lương cơ sở để thu hút giáo viên.

Hàng năm, trên 5,1 triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại

khoảng 15.000 trường và 17.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Số trẻ trong độ tuổi 3-5 khoảng 4,5 triệu. Tỷ lệ đến trường của nhóm này là 93,6%.

Bình Minh