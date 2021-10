Đề xuất tiếp tục cấm tạm nhập, tái xuất khẩu trang chống dịch

Bộ Công Thương muốn cấm tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay, trang phục chống dịch đến hết năm sau nhưng VCCI cho rằng không cần biện pháp này.

Nội dung trên được nêu tại dự thảo Thông tư Bộ Công Thương đang lấy ý kiến. Đối tượng áp dụng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân... kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Thực tế, theo quy định tại Thông tư 44/2020, việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay y tế và trang phục phòng chống dịch đã bị dừng tới hết năm 2021. Nếu đề xuất mới của Bộ Công Thương được ban hành, việc dừng sẽ kéo dài thêm một năm nữa, hết năm 2022.

Khi dừng tạm nhập, tái xuất các mặt hàng này, Bộ Công Thương giải thích nhằm ngăn một số doanh nghiệp lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp khẩu trang y tế và đồ bảo hộ lao động. Nguy cơ này xuất hiện trong tình hình dịch bệnh dẫn đến nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế tăng cao.

Khẩu trang y tế nhãn hiệu 3M được bày bán tại hiệu thuốc ở Hà Nội. Ảnh: Anh Minh

Tới nay, nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương cho rằng vẫn tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp nên đề xuất tiếp tục dừng tạm nhập, tái xuất.

Trong khi đó, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại việc ban hành Thông tư này.

VCCI góp ý rằng đây là biện pháp can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình hiện đã thay đổi, "chưa có đủ thông tin và số liệu thể hiện tính nghiêm trọng và nguy cơ của vấn đề".

Thực tế, theo cơ quan này, một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới buôn lậu, gian lận thương mại với một mặt hàng nào đó là khoản lợi nhuận tiềm năng tại một thời điểm nhất định khi nhu cầu thị trường tăng đột biến.

Nhưng xét riêng với thị trường khẩu trang, năm 2021 đã có sự thay đổi lớn so với năm 2020 khi không còn tình trạng khan hiếm diện rộng hoặc cục bộ trên thị trường do thiếu hàng, ép giá. Có tình trạng thiếu trang thiết bị (trong đó có khẩu trang, găng tay y tế, trang phục chống dịch...) tại các cơ quan phòng, chống dịch nhưng VCCI cho rằng đó không phải do thiếu hàng hoá trên thị trường. Chưa kể, năng lực sản xuất khẩu trang, găng tay y tế trong nước đã được đảm bảo.

Với việc tiêm chủng vaccine diện rộng, dịch có thể được kiểm soát một phần. VCCI nhận định có cơ sở để cho rằng thị trường các mặt hàng như khẩu trang, găng tay y tế, bộ đồ phòng dịch trong năm 2022 sẽ diễn biến không phức tạp như năm 2020. Do đó lợi nhuận - yếu tố thu hút hoạt động buôn lậu, chuyển tải bất hợp pháp có thể biến mất.

Anh Minh