Đề xuất thu thập ADN, mống mắt và nhận dạng giọng nói của phạm nhân

Chính phủ đề xuất khi tiếp nhận người chấp hành án tù, trại giam được thu thập thông tin sinh trắc học với khuôn mặt, vân tay, mống mắt và giọng nói để lưu trữ quản lý.

Đây là điểm mới của Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, được Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng 12/8.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho rằng chính sách thu thập thông tin sinh trắc học được kế thừa từ quy định hiện hành. Hiện, tất cả phạm nhân khi được tiếp nhận vào trại giam đều phải cung cấp thông tin về nhân thân, ở dự thảo lần này được bổ sung thông tin về sinh trắc học như ADN, mống mắt, máu, giọng nói.

Thứ trưởng Công an cho rằng quy định này phục vụ việc quản lý, không vi phạm nhân quyền. Bên cạnh đó, công dân bình thường cũng tự nguyện cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về sinh trắc học của mình trong quản lý tài khoản ngân hàng, thuế, kinh doanh.

Hiện, hệ thống hạ tầng cơ sở về lưu trữ cơ sở dữ liệu về con người của Bộ Công an có đầy đủ điều kiện để thu thập sinh trắc học mà không phát sinh kinh phí, không phát sinh bộ máy. "Việc này chúng tôi có thể triển khai ở tất cả trại giam, nhà tạm giữ, trại tạm giam, đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết 57", ông Hùng cho hay.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nói đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân chưa có thông tin.

Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ làm phát sinh khoản kinh phí rất lớn. Ông Tùng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mục đích của việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân; đồng thời cần tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để chia sẻ, cập nhật dữ liệu, tránh lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài nội dung trên, dự Luật Thi hành án hình sự sửa đổi cũng có nhiều điểm mới nổi bật, đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đó là bổ sung quy định công an cấp xã là cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, một phần bộ phận cơ thể, được lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định pháp luật.

UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; trưởng công an cấp xã có nhiệm vụ giúp UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Dự luật cũng bổ sung quy định trại giam tổ chức cho phạm nhân lao động trong và ngoài trại giam nhằm giáo dục cải tạo, rèn luyện kỹ năng lao động, góp phần chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế, thi hành án phạt tước một số quyền công dân, thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình rút gọn tại kỳ họp 10.

