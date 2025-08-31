Đề xuất thời gian cấp phép xây dựng tối đa 7 ngày

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa còn 7 ngày, tức giảm một nửa so với hiện nay.

Tại dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi đang lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đề xuất mỗi công trình, dự án thực hiện thủ tục duy nhất, từ chuẩn bị đến khởi công. Thủ tục này được thực hiện trực tuyến, trả kết quả điện tử.

Thời gian cấp phép xây dựng tối đa là 7 ngày, thay vì 15-20 ngày như hiện nay (thẩm định, phê duyệt thiết kế, cấp phép). Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm đảm bảo an toàn của công trình. Cơ quan cấp phép chỉ kiểm tra việc thực hiện.

Giấy phép xây dựng có 3 loại, gồm xây mới; sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và xây dựng có thời hạn. Điều kiện để công trình được cấp phép là phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn hoặc ngành; thiết kế bảo đảm an toàn, tuân thủ quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư phải có giấy phép trước khi khởi công công trình, dự án.

Hiện một số công trình đặc thù được miễn giấy phép xây dựng như dự án thuộc bí mật nhà nước, khẩn cấp, đầu tư công đặc biệt. Tại dự thảo sửa luật ần này, Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng diện miễn giấy phép với các dự án đầu tư công, quy mô lớn, công trình theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp phép xây dựng phụ thuộc vào loại hình công trình. Với nhà ở riêng lẻ, thời gian này là 15 ngày từ thời điểm cơ quan quản lý nhận hồ sơ, và các công trình khác 20 ngày.

Hồi giữa tháng 8, Chính phủ đã duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng. Thời gian giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng mới với nhà ở riêng lẻ giảm một phần ba, về còn 10 ngày; các công trình khác 15 ngày.

Thời hạn này cũng áp dụng với thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình. Thẩm quyền giải quyết chuyển về cấp xã/phường để phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính, lộ trình thực hiện 2025-2026.

