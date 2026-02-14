Đề xuất thí điểm dùng biển làm quỹ đất thanh toán dự án BT

Bộ Tài chính đề xuất cho An Giang sử dụng khu vực biển để làm quỹ đất thanh toán hợp đồng BT Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC ở Phú Quốc.

Nội dung nêu tại dự thảo Nghị quyết gỡ vướng về quỹ đất dự kiến thanh toán cho đầu tư thực hiện dự án BT của Chính phủ đang được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất cho phép tỉnh An Giang được thí điểm sử dụng khu vực biển tại đặc khu Phú Quốc làm quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT Trung tâm hội nghị APEC. Các khu vực biển này có định hướng nghiên cứu phát triển xây dựng trên biển trong Quy hoạch chung Phú Quốc.

Giá trị dự kiến của quỹ đất được xác định căn cứ bảng giá đất của khu vực đất liền kề và hệ số điều chỉnh được UBND tỉnh An Giang ban hành.

Phối cảnh Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Về lý do xây dựng Nghị quyết, theo Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang đề xuất sử dụng khu đất lấn biển, hiện trạng là mặt biển đã được quy hoạch, để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc sử dụng khu vực biển để hình thành quỹ đất thanh toán, cũng như cơ sở xác định giá trị quỹ đất này. Do đó, việc thanh toán bằng quỹ đất lấn biển chưa đủ căn cứ pháp lý. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh An Giang đã kiến nghị Chính phủ ban hành một nghị quyết nhằm tháo gỡ.

"Nghị quyết nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, trong đó có các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, góp phần phát triển kinh tế", Bộ Tài chính nêu.

Dự án Trung tâm hội nghị APEC được HĐND tỉnh An Giang thông qua quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vào tháng 11/2025. Công trình rộng 16 ha, gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, công viên sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chính hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Theo thiết kế tổng thể, trung tâm hội nghị và triển lãm có 3 tầng nổi, một tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ. Nhà hát đa năng với 6 tầng nổi và một tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ. Bên cạnh đó là công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, quản lý chất thải...

Phương Dung