Đề xuất thêm hồ sơ y tế và các lần phạt hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính; sức khỏe cá nhân, nhân lực ngành y, dược phẩm, thiết bị y tế... được Bộ Công an đề xuất bổ sung vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đây là nội dung được nêu trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, thay thế quy định hiện hành là Nghị định 47/2024.

Theo đề xuất này, cơ sở dữ liệu quốc gia sắp tới gồm 12 danh mục: cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xuất nhập cảnh; tài chính; đăng ký doanh nghiệp; bảo hiểm; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; thủ tục hành chính; thủ tục xây dựng; hoạt động xây dựng; xử lý vi phạm hành chính và y tế.

Trong số này, hai danh mục cuối cùng, vừa được đề xuất bổ sung. Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về hai lĩnh vực trên nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật; phục vụ người dân trong quản lý sức khỏe bản thân...

Về y tế, phạm vi dữ liệu thu thập sẽ gồm nội dung sau:

Thông tin sức khỏe cá nhân được khai thác sẽ gồm: mã định danh y tế của cá nhân; thông tin cơ bản của cá nhân; thông tin về chứng sinh, khai sinh; thông tin về bảo hiểm y tế; các thông tin về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của cá nhân và thông tin báo tử, khai tử.

Dữ liệu cơ bản về nhân lực ngành y, thiết bị y tế, dược và cơ quan tổ chức hành nghề cũng sẽ được thu thập. Hiện cả nước có khoảng 500.000 người, từ điều dưỡng, kỹ thuật viên đến bác sĩ; làm việc tại gần 60.000 cơ sở, từ phòng khám nhỏ đến bệnh viện lớn.

Các thông tin này sẽ được lấy từ các nguồn như: dữ liệu từ Bộ Y tế và các cơ quan quản lý nhà nước về y tế; dữ liệu được chia sẻ, đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu do bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam; dữ liệu là kết quả của quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công ngành y tế; dữ liệu được số hóa, cung cấp, tích hợp bởi cá nhân, tổ chức...

Cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có 10 danh mục, trong đó có Cơ sở dữ liệu về Thủ tục hành chính, dự kiến sẽ được bổ sung 2 danh mục mới, gồm y tế và xử lý vi phạm hành chính. Ảnh: Hải Thư

Ai được khai thác và sử dụng dữ liệu y tế vào việc gì?

Dự thảo đề xuất ba nhóm đối tượng được sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế gồm: cơ quan, tổ chức (khai thác và sử dụng dữ liệu y tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó); chủ thể dữ liệu (khai thác và sử dụng dữ liệu y tế phản ánh về chủ thể dữ liệu đó).

Các tổ chức và cá nhân không thuộc hai nhóm trên sẽ được khai thác và sử dụng dữ liệu y tế như sau: tự do khai thác và sử dụng dữ liệu mở về y tế; khai thác sử dụng dữ liệu cá nhân khi được sự đồng ý của đơn vị quản lý; khai thác sử dụng dữ liệu khác khi được sự đồng ý của đơn vị quản lý, duy trì dữ liệu.

Cũng theo dự thảo, các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu sẽ có giá trị sử dụng chính thức, tương đương văn bản giấy được cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Các dữ liệu này cũng sẽ được dùng để triển khai Sổ sức khỏe điện tử, danh mục hiện đã được cập nhật trên ứng dụng VNeID.

Sổ sức khỏe điện tử tích hợp VNeID để sẽ thay thế giấy tờ liên quan trong quá trình phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Hiện hơn 24,4 triệu người Việt Nam có hồ sơ sức khỏe điện tử, theo phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hôm 20/7. Mục tiêu hết 2025, con số này đạt 40 triệu và đến 2030, 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử.

Tra cứu dữ liệu xử phạt hành chính đồng bộ trên mọi lĩnh vực

Tại dự thảo, loại cơ sở dữ liệu thứ hai được Bộ Công an đề xuất bổ sung là về xử lý vi phạm hành chính. Các dữ liệu sẽ được thu thập gồm các tài liệu được số hóa về xử lý vi phạm hành chính như văn bản, giấy tờ, bản ảnh, hình ảnh, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chứa thông tin về vụ việc xử phạt vi phạm hành chính.

7 cơ quan có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin bao gồm:

- Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

- Cơ quan thi hành quyết định xử phạt;

- Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về độ chính xác, toàn vẹn của dữ liệu;

- Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khác có liên quan cũng có trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận và cập nhật thông tin;

- Cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;

Cơ quan thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân các cấp cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin về công tác xử lý vi phạm hành chính, dự thảo nêu.

Với loại dữ liệu này, người dân không thuộc đối tượng được khai thác, sử dụng, mà chỉ dành cho cơ quan, người có thẩm quyền liên quan xử phạt; thi hành quyết định, cưỡng chế, giám sát và cán bộ, công chức, viên chức khác có liên quan trực tiếp đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

Theo dự thảo, qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan nhà nước có chức năng giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính cũng sẽ có quyền yêu cầu và được cung cấp thông tin để phục vụ hoạt động giám sát.

Điều này tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm và đảm bảo tính minh bạch.

Cơ quan soạn thảo giải thích Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó xác định dữ liệu là tài nguyên quan trọng, đóng vai trò nền tảng. Việc xác định và ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia chính thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ, lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ xử lý rủi ro phát sinh.

Dự thảo đang được Bộ Công an đăng trên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 10 ngày, từ 2-11/10. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến.

Hải Thư