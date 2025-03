Đề xuất tạo thuận lợi cho giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm

Dự thảo Luật Nhà giáo cho phép giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm, nhưng kèm điều kiện phải đóng BHXH đủ 20 năm, là chưa thuận lợi cho thầy cô, theo đại biểu Mai Văn Hải.

Chiều 25/3, đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án Luật Nhà giáo. Theo dự thảo, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm hơn so với quy định (60-62 tuổi), nhưng không quá 5 tuổi và không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu nếu đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm trở lên.

Đại diện cơ quan thẩm tra của Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội cho rằng chính sách này hợp lý, căn cứ đặc thù nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Cùng đó, dự thảo cần có điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm sự thống nhất với Luật Bảo hiểm xã hội.

Ông Mai Văn Hải, Phó đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị cân nhắc việc này. Theo Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động đóng đủ 15 năm sẽ được hưởng lương hưu, nhưng dự thảo Luật Nhà giáo lại quy định tới 20 năm.

"Không rõ quy định như thế này là để hạn chế giáo viên nghỉ hưu sớm hay như thế nào. Chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, các cô giáo chỉ muốn nghỉ từ 55 tuổi", ông nói. Do đó, đại biểu này đề nghị quy định theo hướng thuận lợi nhất cho giáo viên nếu họ có nhu cầu nghỉ hưu sớm.

Đại biểu Mai Văn Hải. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Trịnh Tú Anh, trường Đại học Đà Lạt, đồng tình. Ông cũng đề nghị bỏ điều kiện nêu trên. Trong khi đó, ông Lê Thanh Hoàn, ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng không cần thiết quy định riêng về điều này trong dự thảo Luật Nhà giáo, cũng không cần sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội.

Ông Hoàn phân tích, tại khoản 3 điều 169 bộ luật Lao động đã quy định một số nhóm được nghỉ hưu sớm so với quy định chung, tối đa 5 tuổi. Đó là người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Do đó, nếu Chính phủ cho rằng giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc thì hoàn toàn có thể theo quy định trên.

Cả nước hiện có khoảng 372.000 giáo viên mầm non, cả công lập và tư thục. Giáo viên trường công nhận lương cứng khoảng 4,9-15 triệu đồng một tháng, thấp hơn ở các bậc học khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các trường mầm non đang thiếu hơn 51.000 người so với định mức (1,2-2,5 giáo viên một lớp).

Các nhà quản lý nhìn nhận cần có chính sách đãi ngộ tốt hơn với giáo viên mầm non. Trong đó, rút ngắn tuổi nghỉ hưu cũng là một cú hích, động lực để họ bám nghề.

Từ năm 2020 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều lần kiến nghị đưa nhóm này vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, để người lao động được nghỉ hưu sớm. Song, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bác bỏ, cho rằng chưa có căn cứ.

Trong dự thảo Luật Nhà giáo, cơ quan soạn thảo tiếp tục đưa đề xuất này vào.

Theo khảo sát năm 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 10.700 người (chiếm 96% tổng số người được hỏi) kiến nghị nữ giáo viên mầm non được nghỉ hưu ở tuổi 55.

Còn trên VnExpress, với thăm dò tương tự vào năm 2023, 97% trong tổng số 7.800 người tham gia, đồng ý phương án trên.

Sơn Hà