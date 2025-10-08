Đề xuất tăng phụ cấp mổ lên gần 800.000 đồng mỗi ca

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật lên 2-3 lần so với hiện hành, trong đó phẫu thuật viên chính của ca mổ loại đặc biệt có thể tăng lên 790.000 đồng.

Đề xuất này nằm trong dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp đặc thù với nhân viên y tế công lập, vừa được Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định. Dự thảo do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Chính phủ vào cuối năm nay, áp dụng từ năm 2025 nếu được thông qua.

Cụ thể, với phẫu thuật loại đặc biệt, mức phụ cấp cho phẫu thuật viên chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được đề xuất tăng gần ba lần, từ 280.000 đồng lên 790.000 đồng. Các mức phụ cấp mới cho ca mổ loại I, II, và III lần lượt là 355.000, 185.000 và 140.000 đồng.

Kíp mổ cũng được hưởng mức tăng tương ứng. Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức ở ca mổ loại đặc biệt có thể nhận 565.000 đồng. Người giúp việc cho ca mổ đặc biệt được đề xuất mức 340.000 đồng. Với các thủ thuật y tế, mức phụ cấp sẽ bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh mức phụ cấp hiện hành bị cho là quá thấp, không tương xứng với công sức của y bác sĩ. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết mức phụ cấp đã giữ nguyên suốt 13 năm qua dù lương cơ sở đã qua 8 lần điều chỉnh và vật giá leo thang.

Ông dẫn chứng tại Bệnh viện Việt Đức, một ca mổ đặc biệt như phẫu thuật tim hay ghép tạng thường kéo dài 4-8 giờ, nhưng phẫu thuật viên chính chỉ nhận 280.000 đồng phụ cấp, gây thiệt thòi lớn cho đội ngũ y tế.

Bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất tăng phụ cấp trực 24/24 giờ. Bệnh viện hạng I và đặc biệt sẽ tăng từ 115.000 đồng lên 325.000 đồng mỗi phiên trực. Bệnh viện hạng II tăng từ 90.000 đồng lên 255.000 đồng. Trạm y tế xã cũng được điều chỉnh tăng gấp gần ba lần, lên 70.000 đồng.

Mức phụ cấp sẽ cao hơn nếu trực tại các khoa đặc thù như hồi sức cấp cứu, phẫu thuật, hoặc trực vào ngày nghỉ, lễ, Tết.

Trước đó, Bộ Y tế và cử tri nhiều địa phương liên tục kiến nghị tăng phụ cấp cho ngành y. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn từng cho rằng mức phụ cấp hiện hành "không còn phù hợp" với cường độ làm việc và quá trình đào tạo kéo dài của nhân viên y tế. Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu và ghi nhận xứng đáng công sức của y bác sĩ, đồng thời kỳ vọng tạo "cú hích" để thu hút và giữ chân nhân lực cho ngành, đặc biệt là ở tuyến đầu.

Lê Nga