Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7

Dự thảo Nghị định mới nhất đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, thay cho phương án chia nhóm như trước.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng. Dự kiến chính sách có hiệu lực từ 1/7, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở.

Theo dự thảo, tất cả các nhóm thụ hưởng sẽ được tăng 8% trên mức đang nhận. Nhóm này gồm người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.

Với người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh để đạt mức 3,8 triệu đồng một tháng. Trường hợp đang hưởng dưới 3,5 triệu đồng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng; người hưởng từ 3,5 đến dưới 3,8 triệu đồng sẽ được nâng lên đủ 3,8 triệu đồng.

Tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 dự kiến gần 10.800 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước bảo đảm hơn 2.000 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 8.760 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Người cao tuổi Hà Nội đạp xe ven Hồ Tây. Ảnh: Hoàng Giang

Trước đó trong dự thảo tháng 3, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án. Một phương án chia người hưởng thành hai nhóm với mức tăng khác nhau, gồm 4,5% cộng thêm 200.000 đồng và mức 8%. Phương án còn lại là tăng đồng đều 8% cho tất cả.

Theo lộ trình, năm 2026 tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ, kéo theo điều kiện hưởng lương hưu cũng tăng tương ứng. Từ 1/7/2025, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu giảm từ 20 xuống còn 15 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thống kê đến tháng 7/2025 cho thấy khoảng 2,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ở mức 3-10 triệu đồng, chiếm 80% tổng số người hưởng. Lương hưu bình quân từ ngân sách nhà nước khoảng 5,7 triệu đồng mỗi tháng, trợ cấp hàng tháng khoảng 2,2-2,5 triệu đồng. Mức lương hưu bình quân từ Quỹ Bảo hiểm xã hội đạt 6,7 triệu đồng, trong khi cán bộ cấp xã hưởng trung bình khoảng 2,7 triệu đồng mỗi tháng.

Hồng Chiêu