Đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền trong quyền hạn của CSGT

Bộ Công an đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm giao thông đường bộ cho CSGT đến 7,5 triệu, trưởng công an xã tới 37,5 triệu, gấp 15 lần mức cũ.

Đây là đề xuất trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Dự thảo đang được Bộ Công an lấy ý kiến đến 19/4, dự kiến có hiệu lực từ 1/7, sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh.

Cụ thể, mức phạt tiền tối đa của chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ được đề xuất tăng từ 500.000 lên 7.500.000 đồng, tức gấp 15 lần.

Cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc xử phạt xe cũ nát tại khu vực cầu vượt Bình Phước (TP Thủ Đức cũ). Ảnh: Quỳnh Trần

Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng, gấp 10 lần mức hiện tại là 1,5 triệu.

Các cấp lãnh đạo cơ sở như Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng, Đội trưởng cũng được tăng thẩm quyền phạt tiền lên mức 22,5 triệu đồng, gấp 9 lần mức hiện tại là 2,5 triệu.

Đặc biệt, Trưởng Công an cấp xã, cấp trực tiếp gần dân nhất, có sự thay đổi mạnh mẽ nhất khi mức phạt tiền tối đa tăng từ 2,5 triệu lên đến 37,5 triệu đồng, gấp 15 lần.

Việc tăng hạn mức này, đi kèm với thẩm quyền tịch thu tang vật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, giúp lực lượng công an tại địa phương có đủ công cụ pháp lý để xử lý kịp thời các vi phạm ngay từ cơ sở, giảm bớt áp lực thủ tục cho các cấp cao hơn.

Tương tự, Chủ tịch UBND xã cũng được nâng thẩm quyền xử phạt tiền tối đa với các vi phạm giao thông đường bộ lên 37,5 triệu đồng, gấp 7,5 lần mức hiện tại là 5 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung chức danh Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số thuộc Cục Cảnh sát giao thông vào nhóm có thẩm quyền xử phạt đến 60 triệu đồng. Điều này cho thấy sự ưu tiên trong việc sử dụng dữ liệu và công nghệ để giám sát, xử lý vi phạm một cách minh bạch và khách quan.

Các chức danh lãnh đạo cao nhất như Giám đốc Công an cấp tỉnh hay Cục trưởng Cảnh sát giao thông vẫn giữ mức thẩm quyền phạt tiền tối đa là 75 triệu đồng.

Giải thích về các đề xuất này, cơ quan soạn thảo nêu, những thay đổi này nhằm phù với Nghị định số 189/2025, quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính, vừa có sự sửa đổi, bổ sung.

Ví dụ, theo Nghị định 189, Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, tiền phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện là 75 triệu đồng. Do đó, chiến sĩ CSGT sẽ có quyền phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng, là đảm bảo đồng nhất trong các quy định pháp luật.

Cảnh sát giao thông có quyền xử phạt gian lận trong sát hạch lái xe

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Song thực tế lực lượng cảnh sát giao thông chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe vì chưa được phân định thẩm quyền đối với hành vi cụ thể.

Tại Dự thảo lần này, Bộ Công an đã sửa đổi, bổ sung phân định thẩm quyền cho Cảnh sát giao thông về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe.

Cụ thể, cảnh sát giao thông sắp tới sẽ có thêm quyền xử phạt các hành vi gian lận trong sát hạch như tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, xe sát hạch; sử dụng máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết kết nối với đường truyền ra ngoài phòng thi trái quy định; cố tình để phương tiện, trang thiết bị chấm điểm hoạt động không chính xác trong kỳ sát hạch; để các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trên sân sát hạch, xe sát hạch trong kỳ sát hạch,... như bảng dưới:

Hải Thư