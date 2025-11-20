Đề xuất sửa Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội để phù hợp sau sắp xếp bộ máy, cơ bản giữ nguyên chính sách.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cho phù hợp sau sắp xếp bộ ngành và chính quyền địa phương hai cấp. Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua tháng 6/2024, có hiệu lực từ 1/7/2025 với nhiều thay đổi lớn trong giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, rút ngắn năm đóng để hưởng lương hưu, điều chỉnh tỷ lệ lương hưu của nam giới đóng dưới 20 năm...

Cơ quan soạn thảo cho hay sau gần bốn tháng thực thi chính sách cơ bản không có vướng mắc. Vì thế, dự luật cơ bản kế thừa quy định hiện hành và nội dung chính sách về bảo hiểm xã hội. Bộ Nội vụ chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của một số bộ ngành sau sắp xếp; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan liên quan để tránh mâu thuẫn chồng chéo khi triển khai và phù hợp với vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Lao động làm hồ sơ liên quan BHXH một lần tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Cụ thể, nội dung thuộc quyền hạn của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội sẽ giao về Bộ trưởng Nội vụ, như lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục các công việc trên do Bộ trưởng Nội vụ ban hành thay vì Bộ trưởng Lao động như trước đây. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho lao động tại đơn vị không có công đoàn cơ sở được đề xuất sẽ do chủ sử dụng lao động quyết định.

Dự luật đồng thời bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, Bộ Y tế sẽ là đơn vị xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật; chỉ đạo hướng dẫn thực hiện và kiểm tra xử lý vi phạm về trợ cấp hưu trí xã hội.

Ngoài ra, Ban soạn thảo đề xuất cơ quan Bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, thất nghiệp; báo cáo Bộ Y tế về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHYT, thay vì định kỳ 6 tháng báo cáo cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như luật hiện hành; bãi bỏ quy định Bảo hiểm xã hội tại địa phương báo cáo UBND cùng cấp về thực hiện chính sách do không còn phù hợp.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, tháng 4/2026 và có hiệu lực từ 1/6/2026.

Hồng Chiêu