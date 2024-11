Đề xuất sớm bổ sung một đường băng ở sân bay Long Thành

Chính phủ đề xuất xây đường băng số 3 ngay trong giai đoạn một để có thể sớm khai thác hai đường băng ở sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tại kỳ họp 8, Chính phủ sẽ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo tờ trình, thời điểm trình duyệt chủ trương đầu tư dự án sân bay năm 2015, việc xác định vốn đầu tư giai đoạn một còn khó khăn nên Quốc hội quyết định chỉ xây một đường băng ở phía bắc sân bay. Giai đoạn hai gồm đường băng số 2 ở phía nam và giai đoạn ba gồm hai đường băng số 3 ở phía bắc và đường băng số 4 ở phía nam.

Quá trình triển khai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhận thấy việc xây dựng đường băng số 3 cách đường băng số 1 đang xây dựng 400 m về phía bắc sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Việc này giúp sân bay có thể khai thác hai đường băng ngay trong giai đoạn một, tránh phải nhờ sân bay Tân Sơn Nhất hỗ trợ khi đường băng duy nhất gặp sự cố hoặc phải sửa chữa.

Chính phủ cho rằng việc thi công hai đường băng sẽ không làm gián đoạn khai thác đường băng số 1 khi phải đấu nối hạ tầng kỹ thuật. Nền đường băng số 3 đã san gạt để đảm bảo tĩnh không khai thác đường băng số 1 nên chi phí đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, không vượt quá tổng mức đầu tư dự án.

Diện mạo nhà ga sân bay Long Thành sau một năm thi công, tháng 8/2024. Ảnh: Phước Tuấn

Bên cạnh bổ sung một đường băng cho giai đoạn một, Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội điều chỉnh thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác sân bay Long Thành giai đoạn một chậm nhất là cuối năm 2026 thay vì năm 2025. Chính phủ cũng đề xuất được tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh giai đoạn một của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Về lý do giai đoạn một dự án phải kéo dài tới cuối năm 2026, Chính phủ cho biết do thời gian thi tuyển kiến trúc kéo dài; đại dịch ảnh hưởng đến tiến độ thiết kế kỹ thuật, huy động chuyên gia nước ngoài. Gói thầu xây dựng nhà ga hành khách phải qua hai lần đấu thầu. Một số công trình dịch vụ hàng không thuộc dự án thành phần 4 chậm triển khai do lần đầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên còn lúng túng, phải sửa đổi quy định pháp luật.

Thẩm tra, Ủy ban Kinh tế đồng tình việc bổ sung một đường băng vào giai đoạn đầu của dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc quản lý, khai thác và nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, dự án đã chậm tiến độ so với yêu cầu "năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác" tại Nghị quyết số 94/2015 của Quốc hội. Ủy ban đề nghị làm rõ nguyên nhân chủ quan; Chính phủ rà soát điều chỉnh thời gian phù hợp, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào vận hành, chống lãng phí.

"Đề nghị làm rõ trách nhiệm và rút bài học kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới cũng như trong tổ chức thực hiện các dự án quan trọng quốc gia khác", báo cáo thẩm tra nêu.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Giai đoạn một, sân bay xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Theo báo cáo ACV, đến tháng 9 các dự án thành phần ở sân bay tiến độ rất tốt. Tháp không lưu đã cất nóc, đang hoàn thiện. Gói thầu nhà ga hành khách đến nay đạt trên 8.300 tỷ đồng, tương đương 25% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành trước 12/2025. Công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đạt khoảng 2.015 tỷ đồng, tương đương 27%, vượt 3 tháng so với kế hoạch.

Sơn Hà