Đề xuất số liệu điều tra dân số không còn là bí mật nhà nước

Bộ Công an đề xuất bỏ thông tin về số liệu điều tra dân số, bí quyết phục hồi sức khỏe vận động viên sau tập luyện, đấu pháp thể thao thành tích cao... ra khỏi danh mục bí mật nhà nước.

Điều này được nêu trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đang lấy ý kiến.

Tại điều 7 về phạm vi bí mật nhà nước, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng bỏ một số nội dung khỏi danh mục bí mật nhà nước như: thông tin, tài liệu, số liệu điều tra về dân số; tình hình phức tạp về trẻ em, bình đẳng giới; chiến lược, kế hoạch, đề án về người có công với cách mạng.

Phương pháp, bí quyết tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao thành tích cao; biện pháp, bí quyết phục hồi sức khỏe vận động viên sau tập luyện, thi đấu; đấu pháp trong thi đấu thể thao thành tích cao cũng được đề xuất bỏ.

Bộ Công an giải thích "đây là những thông tin có xu hướng công khai khi hội nhập quốc tế" nên không cần bảo vệ theo danh mục bí mật nhà nước hiện hành.

Bên cạnh việc bỏ trên, Bộ Công an đề xuất bổ sung một số thông tin trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa vào phạm vi bí mật nhà nước, trong đó có thông tin về di tích lịch sử liên quan đến chủ quyền quốc gia; thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội.

Về khoa học công nghệ, Bộ Công an đề xuất thông tin về chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển bưu chính, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, điện tử, hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia phục vụ quốc phòng, an ninh sẽ là danh mục bí mật nhà nước.

Việc này cũng được đề xuất áp dụng tương tự với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và hệ thống mạng thông tin dùng riêng phục vụ cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước.

Các thay đổi này, theo Bộ Công an, là để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Ngoài thẩm quyền Thủ tướng có quyền quyết định cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước ở mức Tuyệt mật như luật hiện hành, dự thảo đề xuất mở rộng hơn theo hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội cũng có thẩm quyền quyết định cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước độ Tuyệt mật theo lĩnh vực chỉ đạo, điều hành.

Việc này được cơ quan soạn thảo cho rằng nhằm phù hợp với thực tiễn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị.