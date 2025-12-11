Đề xuất sẽ chủ yếu cấp giấy phép lái xe bản điện tử

Bộ Công an đề xuất giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử, ai có nhu cầu dùng cứng bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí.

Thông tin được Bộ Công an đề xuất trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 12/2025 của Bộ trưởng Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Theo dự thảo, giấy phép lái xe được cấp dưới dạng điện tử cấp cho mỗi người đảm bảo duy nhất có một số quản lý, dùng chung cho cả giấy phép lái xe không thời hạn và có thời hạn. Ai có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí.

Đây là điểm mới hoàn toàn khi khoản 2 điều 18 thông tư 12/2025 hiện hành quy định: "Cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET cấp cho mỗi người bảo đảm duy nhất có một số quản lý, dùng chung".

Giấy phép lái xe bản điện tử. Ảnh: Viết Tuân

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, sau khi thi sát hạch, người dân mặc định sẽ được cấp "giấy phép lái xe điện tử".

Hiện nay, nhiều "giấy phép lái xe điện tử" và cả giấy phép lái xe bản giấy đã được tích hợp trên VNeID. Người dân có thể dùng bản này để xuất trình cho nhà chức trách khi được yêu cầu.

Trước đề xuất thay đổi này, Bộ Công an lý giải theo quy định hiện hành người dân vẫn phải trực tiếp đến các điểm tiếp nhận để làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Giấy phép hiện cũng chỉ được cấp bằng chất liệu PET và giấy chứ chưa ưu tiên cấp bản điện tử. Việc này vì thế chưa đáp ứng được điều kiện tiên quyết về áp dụng khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá chuyển đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Việc sử dụng giấy phép lái xe điện tử (e-driver's license hay mDL - mobile Driver's License) thay thế hoặc bổ sung cho bằng lái xe vật lý đang được thúc đẩy trên thế giới bởi sự phát triển của công nghệ và nhu cầu về sự tiện lợi, tăng tính bảo mật, cũng như hiệu quả thủ tục hành chính.

Na Uy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu giới thiệu giấy phép lái xe điện tử vào ngày 1/10/2019, sau đó là Iceland vào tháng 7/2020.

Ở Iceland, giấy phép lái xe kỹ thuật số hiển thị cùng thông tin như giấy phép vật lý, cùng với mã vạch (được máy chủ cập nhật thường xuyên, đóng vai trò xác minh), có giá trị tương đương với ID chính thức, thậm chí có thể dùng để bỏ phiếu.

Tại châu Á, Singapore cũng đã triển khai các hệ thống nhận dạng kỹ thuật số quốc gia như Singpass để tích hợp và xử lý các giấy tờ quan trọng, bao gồm giấy phép lái xe, giúp người dân tiết kiệm thời gian và giảm bớt các thủ tục trực tiếp.

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đang hướng tới việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế (ISO) cho mDL để đảm bảo giấy phép lái xe điện tử được công nhận và sử dụng liền mạch ở nhiều quốc gia và khu vực.

Năm 2023, Ủy ban Châu Âu (EC) đề xuất giới thiệu giấy phép lái xe kỹ thuật số thống nhất có giá trị trên toàn EU để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giảm gánh nặng hành chính. Giấy phép lái xe kỹ thuật số này sẽ được xây dựng dựa trên một tiêu chuẩn quốc tế để tương thích với các khu vực khác như Australia và Mỹ, và sẽ được tích hợp vào Ví Định danh Kỹ thuật số EU (EUDI Wallet) trước cuối năm 2030.

Dùng ảnh trong dữ liệu căn cước để làm ảnh giấy phép lái xe

Dự thảo thông tư cũng bổ sung nhiều quy định mới nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân. Theo đó, bổ sung quy định người dân có thể chụp ảnh trực tiếp hoặc dùng ảnh trong dữ liệu căn cước để làm ảnh giấy phép lái xe.

Công dân đã có dữ liệu giấy phép lái xe, có định danh mức độ 2, có dữ liệu điện tử về sức khỏe người lái xe thì thực hiện đổi giấy phép lái xe qua cổng dịch vụ công; bỏ đơn đề nghị sát hạch, đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe.

Người nước ngoài có thị thực thời hạn từ 3 tháng trở lên được đổi giấy phép lái xe sang giấy phép lái xe Việt Nam. Trong khi đó ở thông tư 12/2025 hiện nay thì người nước ngoài phải có các loại giấy tờ như giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú với thời gian từ 3 tháng trở lên.

Bộ Công an cũng đề xuất giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với hiện nay. Theo đó, giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 4,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày. Thời gian đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày. Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế giảm từ 5 ngày xuống 3,5 ngày.

"Quan điểm của Bộ Công an là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu từ sát hạch đến cấp và quản lý giấy phép lái xe, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan, ngăn ngừa tiêu cực", tờ trình nêu.

Phạm Dự - Tuệ Anh