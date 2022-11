Đề xuất quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra

14h25 Số vụ chuyển cơ quan điều tra chủ yếu do Thanh tra Chính phủ thực hiện

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó đoàn Đồng Tháp) Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu thực trạng thanh tra thường xuyên hoặc thanh tra đột xuất nhưng không phát hiện được vi phạm mà sau khi có tố cáo phải tái thanh tra mới phát hiện có vi phạm. "Dư luận nghi ngờ là có tiêu cực của Đoàn thanh tra trước", ông Hòa nói, dẫn chứng có những vụ tiêu cực do báo chí phát hiện, nhiều vụ do công an điều tra ra rồi truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng thanh tra chưa kết luận. Ông đề nghị làm rõ nguyên nhân của tình trạng này.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó đoàn Đồng Tháp). Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong giải thích, nguyên nhân của thực trạng này phần lớn do chủ quan. Ý thức chấp hành kỷ luật, thực thi nhiệm vụ của đoàn thanh tra, từ trưởng đoàn tới thành viên chưa cao, thiếu trách nhiệm nên để xảy ra sai phạm. Cơ chế chính sách còn bất cập, cùng một vấn đề nhưng cách hiểu giữa các cơ quan còn khác nhau; thanh tra chưa sâu sát nên kết quả chưa sát bản chất vụ việc.

Tuy vậy, ông cho biết các cuộc do Thanh tra Chính phủ tiến hành chiếm tỷ trọng lớn trong số vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra. Trong số 30 vụ việc, nhóm vụ việc chuyển cơ quan điều tra sau thanh tra phòng chống Covid-19, thì chủ yếu nằm ở kết quả 3 cuộc do Thanh tra Chính phủ thực hiện tại Hà Nội, TP HCM, Bộ Y tế. Nhóm vụ việc do các địa phương thực hiện chuyển cơ quan điều tra rất ít.