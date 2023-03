Đề xuất quản lý biển số theo mã định danh của chủ xe

Bộ Công an đề xuất cấp và quản lý biển số xe máy, ôtô theo mã số định danh của chủ xe, hay còn gọi là "biển số định danh".

Thông tin được nêu trong dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ Công an ban hành, đang lấy ý kiến trong hai tháng, từ 14/3. Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 1/7, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Tại dự thảo, Bộ Công an quy định chi tiết hơn về thủ tục đăng ký, thu hồi, cách quản lý biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe. Trong đó có một số điểm mới như: chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi thường trú, tạm trú tại địa phương nào thì làm biển số tại cơ quan đăng ký thuộc địa phương đó.

Biển số sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Chủ xe là người Việt Nam thì biển số được quản lý theo mã định danh cá nhân. Với tổ chức, biển số được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

So với thông tư 58/2020 đang có hiệu lực, dự thảo bổ sung đơn vị được quyền cấp biển số xe là công an cấp xã, phường. Đơn vị hành chính này sẽ thực hiện cấp biển xe máy. Công an quận, huyện cấp đăng ký cho ôtô.

Khi đăng ký xe mới, chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục trên Cổng Dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân cho cán bộ làm thủ tục.

Một biển số ôtô ở Hà Nội. Ảnh: P.D

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác. Biển số và số định danh được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm, kể từ ngày thu hồi đăng ký, biển số. Quá thời hạn trên, nhà chức trách sẽ thu hồi đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác.

Theo dự thảo, các thủ tục đăng ký xe phải được kê khai trên Cổng dịch vụ công. Sau khi kê khai thành công, Cổng dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền.

Về kích thước biển số, ôtô được cấp hai biển số; một biển kích thước ngắn cao 165 mm, dài 330 mm, một biển dài cao 110 mm, dài 520 mm. Đây là điểm mới khi thông tư hiện hành quy định ôtô khi đăng ký mới chỉ được cấp hai biển số kích thước ngắn (hình chữ nhật). Nếu muốn cấp một hoặc hai biển dài phải chịu thêm kinh phí.

Cấm chuyển quyền sở hữu biển số ôtô trúng đấu giá

Theo dự thảo, ôtô cấp biển số trúng đấu giá cần hồ sơ gồm giấy tờ đăng ký xe, giấy xác nhận biển số trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp, chuyển quyền sở hữu không kèm theo biển số trúng đấu giá thì chủ xe làm thủ tục thu hồi quy định. Sau đó, người mua xe đăng ký sang tên.

Dự thảo cấm chuyển quyền sở hữu biển số ôtô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá. Nếu bán xe kèm theo biển số trúng đấu giá, trong hợp đồng chuyển quyền sở hữu phải ghi rõ nội dung "chuyển xe kèm theo biển số trúng đấu giá".

Theo nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ôtô, tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá biển số ôtô của các tỉnh, thành trên cả nước. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của một biển số ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng.

Người trúng đấu giá được đăng ký biển số với ôtô thuộc sở hữu của mình; được giữ lại biển số trong trường hợp ôtô bị mất, hư hỏng hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ôtô bị mất, hư hỏng hoặc chuyển giao.

Phạm Dự