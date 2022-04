Đề xuất ngừng dự án trung tâm hoá chất thay chợ Kim Biên

Sở Công Thương đề xuất TP HCM ngừng thực hiện dự án trung tâm hoá chất thay thế chợ Kim Biên do gặp nhiều vướng mắc và đánh giá đề án không còn phù hợp.

Dự án Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hoá chất (thay thế chợ Kim Biên) rộng hơn 11,2 ha có tổng mức đầu tư hơn 1.350 tỷ đồng, được TP HCM thông qua chủ trương từ 2016. Trung tâm này được xây dựng tại Khu chức năng số 15 trong Khu đô thị mới Nam TP HCM thuộc phường 7, quận 8.

Trong công văn gửi UBND TP HCM ngày 18/4, Sở Công Thương cho biết dự án có 0,7 ha chồng ranh với công trình xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập (quận 8) nên phải điều chỉnh ranh dự án. Hệ quả là phải thay đổi chi phí đầu tư và các hồ sơ pháp lý liên quan (quy hoạch phân khu, danh mục thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất).

Chợ Kim Biên ở quận 5. Ảnh: Duy Trần

Bên cạnh đó, hiện thành phố không còn tồn tại kho chứa hoá chất nguy hiểm trong khu dân cư. Do đó, việc đầu tư Trung tâm này để di dời các cơ sở kinh doanh kho chứa hoá chất gây mất an toàn như mục tiêu ban đầu không còn phù hợp. Chi phí thực hiện dự án cũng cao nên đơn giá cho thuê mặt bằng kinh doanh hoá chất khó thu hút khách thuê so với các kho xưởng tại khu công nghiệp.

Vị trí đặt trung tâm này cũng được cho không thuận lợi bởi xung quanh đã hình thành nhiều dự án nhà ở, trung tâm thương mại, giao thông không phù hợp để vận chuyển hoá chất nguy hiểm. Mặt khác, quy định hiện hành chưa buộc di dời các cơ sở kinh doanh hương liệu, hoá chất vào Trung tâm cũng là vướng mắc khiến dự án khó thực hiện.

Do đó, Sở Công thương thành phố đề xuất ngừng thực hiện đề án lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hoá chất TP HCM và huỷ bỏ kết quả sơ tuyển đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ban quản lý khu Nam cùng UBND quận 8 cập nhật ranh khu đất, đề xuất chủ trương thu hút dự án khác phù hợp.

Phương án hai là tiếp tục tổ chức chọn nhà đầu tư dự án với điều kiện Ban quản lý khu Nam và UBND quận 8 phải cập nhật, điều chỉnh phần chồng ranh với dự án xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch Cầu Sập (quận 8). Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị bộ chủ quản hướng dẫn chọn nhà đầu tư xây trung tâm này và xác định giá trị nộp ngân sách tối thiểu trong trường hợp thiếu thông tin đầu vào.

Chợ hóa chất Kim Biên (quận 5) được người Sài Gòn gọi là chợ "tử thần" do bán hoá chất nguy hiểm tại khu dân cư đông đúc trong hơn 50 năm qua. Cuối tháng 5/2016, lãnh đạo thành phố yêu cầu di dời khu chợ này để đảm bảo an toàn cho người dân sau khi có nhiều bức xúc về các sản phẩm độc hại bày bán tại đây.

Giữa năm 2017, dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố công bố và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Công ty cổ phần Quê hương Liberty là đơn vị duy nhất trúng vòng sơ tuyển (hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hoà Bình).

Thu Hằng