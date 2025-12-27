Đề xuất nghiên cứu sinh ngành bán dẫn không được đi làm

Nghiên cứu sinh tiến sĩ các ngành vi mạch bán dẫn phải học, nghiên cứu toàn thời gian ở trường, không được vừa học vừa làm, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 26/12 công bố dự thảo chuẩn chương trình đào tạo tiến sĩ lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Đại diện tổ soạn thảo, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết nghiên cứu sinh ở lĩnh vực này phải dành toàn bộ thời gian học tập, nghiên cứu ở trường, tham gia các đề tài khoa học. Bù lại, họ được miễn học phí, hỗ trợ học bổng, sinh hoạt phí và kinh phí nghiên cứu.

"Phải xác định hy sinh khoảng 3 năm đi làm để tập trung hoàn toàn. Điều này đã được Mỹ và các nước Bắc Âu áp dụng triệt để", ông Trình nói, ví dụ một giảng viên ở trường A nếu làm nghiên cứu sinh ở trường B thì phải tạm dừng công việc. Người lao động ở các tổ chức, doanh nghiệp cũng tương tự.

Thực tế, trường Đại học Công nghệ đã áp dụng cơ chế này, miễn học phí và cấp sinh hoạt phí 7 triệu đồng mỗi tháng. Nếu có kết quả nghiên cứu tốt, mức chi trả lên tới 9-12 triệu đồng.

Ông Trình cho hay các điều kiện, tiêu chuẩn trên tiệm cận với chất lượng đào tạo tiến sĩ của Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, do đó cao hơn mức chung của Việt Nam hiện nay. Nếu thành công, đây sẽ là "bước nhảy" về mặt chất lượng đào tạo bậc cao.

GS.TS Chử Đức Trình thông tin dự thảo chuẩn chương trình đào tạo tiến sĩ lĩnh vực vi mạch bán dẫn, chiều 26/12. Ảnh: Lệ Nguyễn

Về chuẩn đầu vào, dự kiến nghiên cứu sinh tiến sĩ phải tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ loại giỏi ở ngành phù hợp với lĩnh vực vi mạch bán dẫn; có kinh nghiệm nghiên cứu; ngoại ngữ bậc 4/6 (tương đương B2).

Đầu ra, họ cần đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng và có ít nhất 2 bài báo khoa học về vi mạch bán dẫn, được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, ưu tiên nhóm Q1, Q2 (uy tín nhất).

"Đào tạo tiến sĩ bán dẫn phải gắn liền với các sáng kiến khoa học có điểm mới ở tầm vóc thế giới", ông Trình nhìn nhận.

Cơ sở đào tạo chỉ được tuyển nghiên cứu sinh khi có đề tài khoa học phù hợp với lĩnh vực vi mạch bán dẫn và nguồn tài chính đảm bảo. Tiêu chí để xác định điều này sẽ được thảo luận cụ thể hơn trong quá trình lấy ý kiến dự thảo.

Theo ông Trình, các tiêu chuẩn trong dự thảo không bắt buộc với mọi cơ sở giáo dục đại học. Nhưng nếu tham gia, các trường sẽ được nhà nước ưu tiên đầu tư, giao đề tài nghiên cứu về vi mạch bán dẫn.

Số chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ nói chung của cả nước khoảng 5.000-7.000 mỗi năm, nhưng thường tuyển được không quá 50%, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ở bậc đại học, năm nay có hơn 137.200 thí sinh trúng tuyển vào 38 ngành đào tạo liên quan lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Lệ Nguyễn