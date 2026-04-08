Đề xuất nâng trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng từ 1/7

Bộ Y tế đề xuất nâng trợ cấp hưu trí xã hội, chuẩn trợ giúp xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng, tăng 20% so với hiện hành.

Tại dự thảo Nghị định quy định về chính sách trợ giúp xã hội với một số nhóm bảo trợ, Bộ Y tế đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội, chuẩn trợ giúp xã hội lên 600.000 đồng, tăng 20% so với mức 500.000 đồng hiện hành. Tỷ lệ 20% được cấu thành từ 8% mức tăng lương cơ sở dự kiến và 12% bù đắp chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng trong giai đoạn 2024-2026.

Trợ cấp hưu trí xã hội là khoản tiền hỗ trợ từ ngân sách dành cho người già từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, không trợ cấp hàng tháng. Chuẩn trợ giúp xã hội là mức tiền làm căn cứ xác định trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ chăm sóc và một số chính sách an sinh cho nhóm yếu thế.

Cơ quan soạn thảo đánh giá trợ cấp hưu trí xã hội và mức chuẩn trợ cấp xã hội 500.000 đồng mỗi tháng là mức thấp nhất trong hệ thống an sinh xã hội. Nếu chỉ điều chỉnh 8% - bằng mức tăng lương cơ sở thì khoản tăng lên chỉ 540.000 đồng mỗi tháng. Mức này chưa đạt tới 25% chuẩn nghèo nông thôn (2,2 triệu đồng) và chưa bằng 20% chuẩn nghèo đô thị (2,8 triệu đồng). Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng CPI giai đoạn 2024-2026 tăng 12%, nhất là nhóm hàng lương thực, giữ nguyên trợ cấp này khiến đời sống của người thụ hưởng ngày càng khó khăn.

Bộ Y tế nhận định điều chỉnh lên 600.000 đồng là hợp lý, nhằm đảm bảo công bằng giữa các nhóm khó khăn và thực hiện lộ trình tăng trợ cấp hưu trí, chuẩn trợ giúp xã hội. Dự thảo đề xuất tùy khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của nhóm được bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp.

Khoảng 4,7 triệu người sẽ được thụ hưởng nếu đề xuất được thông qua. Trong số này, khoảng 2,5 triệu người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; 2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội gồm 1,76 triệu người khuyết tật, 134.000 trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 70.000 người đơn thân nghèo đang nuôi con, 107.000 người do địa phương quy định, 4.000 người nhiễm HIV; hơn 429.000 người nhận hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng nhóm bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Tổng ngân sách 45.000 tỷ đồng mỗi năm.

Hiện, 16 tỉnh thành mở rộng nhóm thụ hưởng và 5 địa phương nâng mức hỗ trợ cao hơn mức chung cả nước. Cụ thể, Hà Nội và TP HCM là 650.000 đồng mỗi tháng, Hải Phòng và Quảng Ninh 700.000 đồng mỗi tháng, Tuyên Quang 530.000 đồng mỗi tháng.

