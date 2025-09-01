Đề xuất nâng mức thu nhập mua nhà xã hội lên 20 triệu một tháng

Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội lên tối đa 20 triệu một tháng, tăng 5 triệu so với hiện nay.

Đề xuất này được Bộ Xây dựng nêu tại dự thảo sửa đổi, bổ sung của Nghị định 100/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở xã hội. Từ 1/8/2024, điều kiện về mức thu nhập bình quân mỗi tháng để mua nhà ở xã hội với cá nhân tối đa 15 triệu đồng. Mức này đã được điều chỉnh tăng thêm 3 triệu đồng so với trước đó.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua vẫn nhận được kiến nghị của các địa phương, tổ chức, cá nhân về việc nâng mức thu nhập để gỡ rào cản mua nhà ở xã hội. Bởi vậy, cơ quan này đề xuất nâng mức thu nhập bình quân hàng tháng được mua nhà ở xã hội với người độc thân lên tối đa 20 triệu đồng. Tương ứng với mức này, mức tối đa với hai vợ chồng là 40 triệu.

Riêng trường hợp chưa kết hôn, đã ly hôn (nhưng chưa tái hôn) hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội không quá 30 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.

Trước đó tại hội nghị sơ kết về phát triển nhà ở xã hội giữa tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thuận với kiến nghị của Bộ Xây dựng, trong đó có điều chỉnh tiêu chí thu nhập. Đơn vị này thừa nhận quy định hiện hành "tương đối chặt chẽ", áp dụng đồng loạt trên cả nước trong khi mức thu nhập bình quân ở từng địa phương lại khác nhau, gây khó khăn cho công tác triển khai.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành (103.717 căn); 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai (127.261 căn); 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (402.581 căn).

Anh Tú