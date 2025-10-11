Đề xuất nâng cấp quốc lộ nối TP HCM - Đồng Nai theo hình thức BOT

Đồng NaiTrước tình trạng quốc lộ 51 - tuyến huyết mạch nối TP HCM với Đồng Nai hư hỏng nghiêm trọng, hai doanh nghiệp đề xuất Thủ tướng cho được nâng cấp theo hình thức BOT.

Theo liên danh (Tổng công ty Xây dựng số 1 - CC1 và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu - BVEC) mặt đường quốc lộ 51 lồi lõm, dày đặc ổ gà, nhiều đoạn dải phân cách hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Việc nâng cấp sẽ giúp tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc và hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực.

Quốc lộ 51 hư hỏng dạo tháng 8 qua địa bàn phường Long Hưng. Ảnh: Phước Tuấn

CC1 và BVEC từng đầu tư hai dự án BOT trên tuyến nhưng đều phải dừng thu phí khi chưa thu hồi vốn. Dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu do CC1 đầu tư với tổng vốn hơn 3.140 tỷ đồng dừng thu phí từ tháng 8/2020. BVEC triển khai BOT quốc lộ 51 cũng dừng thu phí từ tháng 1/2023.

Hai doanh nghiệp mong muốn tiếp tục tham gia dự án nâng cấp quốc lộ 51 giai đoạn 2, đồng thời xử lý các vướng mắc còn tồn tại từ các dự án trước. Chi tiết phương án đầu tư và tổng mức vốn chưa được công bố.

Hướng tuyến quốc lộ 51 qua sân bay Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Quốc lộ 51 dài 72 km, kết nối Đồng Nai với Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM), là trục giao thông chính nối sân bay Long Thành với Biên Hòa, Bình Dương và TP HCM trong bối cảnh các dự án đường sắt vẫn chưa triển khai.

Phước Tuấn