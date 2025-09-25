Đề xuất mỗi địa điểm, công trình sẽ có mã định danh điện tử

Bộ Công an đề xuất mỗi địa điểm, công trình, cơ quan sẽ có một mã định danh điện tử 6 ký tự chứa thông tin về tên đường phố, địa chỉ xã phường, tỉnh, mã bưu chính, tọa độ...

Đề xuất này được nêu trong tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về định danh địa điểm.

Theo dự thảo, định danh địa điểm là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn nhãn duy nhất cho một địa điểm hoặc vị trí cụ thể. Ở đây sẽ bao gồm một tập hợp các thông tin về vị trí địa lý, công trình, cơ quan, địa điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu dân cư, cơ sở hạ tầng, logistic. Từ đó nhằm xác định chính xác vị trí của một địa điểm hoặc một trường hợp bất kỳ gắn liền với đất.

Mã định danh địa điểm điện tử là mã số duy nhất được cấp cho mỗi địa điểm trong không gian địa lý, có cấu trúc phân cấp, được quản lý tập trung và chia sẻ thống nhất trong toàn quốc, dùng để xác thực và tham chiếu địa điểm trong các hoạt động có liên quan.

Về nguyên tắc định danh, "mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất", tuân thủ cấu trúc thống nhất trên toàn quốc, không trùng lặp trong toàn hệ thống. Việc này áp dụng cho các công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc bất cứ cấu trúc vật lý gắn liền với đất. Trừ trường hợp thuộc danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Mã định danh địa điểm là tập hợp chuỗi ký tự được gắn cho địa điểm cụ thể, chia thành "mã hành chính" và "mã định danh". Phần mã hành chính gồm 6 ký tự là mã tỉnh, thành phố (2 ký tự), xã, phường, thị trấn (4 ký tự).

Các công trình kiến trúc, xây dựng, địa danh.. sẽ được định danh điện tử. Ảnh: Phạm Dự

Mỗi mã định danh địa điểm có các thông tin như: đối tượng định danh, địa chỉ chi tiết, tên đường phố, địa chỉ xã phường, tỉnh, mã bưu chính, tọa độ. Ngoài ra còn có thông tin bổ sung về chủ sở hữu, giấy chứng nhận sử dụng đất, loại hình sử dụng đất... và trạng thái như đang hoạt động hoặc đã ngừng.

Trường hợp có nhiều lối vào khác nhau từ đường giao thông có thể được gắn nhiều định danh địa điểm. Nếu có nhiều địa điểm thì trường thông tin về "tên hoặc dấu hiệu nhận biết đối tượng" của mỗi địa điểm cần ghi rõ thông tin phân biệt. Ví dụ: Cổng tiếp giáp mặt đường Quốc lộ A, tỉnh lộ B.

Dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, khai thác thông qua nền tảng dữ liệu quốc gia, nền tảng định danh và xác thực điện tử. Dữ liệu bản đồ quốc gia về địa điểm được cung cấp, hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID để phục vụ miễn phí cho cá nhân, tổ chức.

Là đơn vị được giao xây dựng và dự kiến sẽ quản lý, bảo vệ và vận hành hệ thống định danh địa điểm, Bộ Công an cho hay địa điểm là nền tảng kết nối tất cả hoạt động quản lý, giao dịch, lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ của người dân. Trong đó vấn đề then chốt là cơ sở dữ liệu về định danh địa điểm.

Định danh địa điểm giúp thống nhất thông tin, tránh chồng chéo trong quản lý. Khi có thông tin địa điểm chính xác, nhà chức trách dễ đánh giá sự phân bổ dân cư, cơ sở hạ tầng.

Phạm Dự