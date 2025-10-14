Đề xuất lập Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia

Chính phủ đề xuất thành lập Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia nhằm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phục vụ công tác an ninh.

Sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Theo tờ trình, Luật hiện hành đã có quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, song chưa có nội dung tương ứng cho lĩnh vực an ninh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, cho biết việc bổ sung quy định này căn cứ Kết luận 158 của Bộ Chính trị, trong đó định hướng hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia với 5 nhóm chuyên ngành sản phẩm, dịch vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia sẽ do Nhà nước dẫn dắt, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an, đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài lực lượng. Mục tiêu là tập trung nguồn lực, tiềm lực khoa học - công nghệ để phát triển công nghiệp an ninh, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, công nghệ nền và công nghệ lõi.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Theo dự thảo, Tổ hợp có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, sản xuất và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh. Trọng tâm gồm sản phẩm, dịch vụ về an toàn, an ninh mạng; công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ, quân trang và phương tiện tuần tra ven biển, đường sông.

Dự thảo quy định Thủ tướng quyết định cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt làm hạt nhân Tổ hợp; Bộ trưởng Công an quyết định thành viên tham gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ, đồng thời đề nghị rà soát danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh để bảo đảm đầy đủ, linh hoạt; làm rõ trách nhiệm giữa các thành viên Tổ hợp và doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nghiên cứu, sản xuất.

Ngoài nội dung trên, dự luật cũng đề xuất tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành hai quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách. Trong đó Quỹ công nghiệp quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý và Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý. Hai quỹ này sẽ hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, đầu tư phát triển lĩnh vực quốc phòng và an ninh, chấp nhận rủi ro để thúc đẩy đổi mới công nghệ.

Dự án Luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn tại kỳ họp thứ 10.

Sơn Hà