Đề xuất làm kênh 2.000 tỷ đồng thoát lũ cho Nha Trang

Khánh HòaKênh thoát lũ kết hợp đường D25 được đề xuất triển khai nhằm giảm nguy cơ ngập cho khu vực Tây Nha Trang và vùng lân cận, sau đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11.

Ngày 13/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa trình hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường D25 kết hợp kênh thoát lũ Vĩnh Trung.

Theo đề xuất, dự án triển khai tại phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.000 tỷ đồng.

Ngập lụt tại phường Tây Nha Trang hồi tháng 11. Ảnh: Thái Hòa

Công trình gồm tuyến đường kết hợp kênh thoát lũ, nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực phía tây thành phố và vùng lân cận, đồng thời hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Dự án dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành sau khoảng hai năm.

Trước đó, đợt mưa lũ giữa tháng 11 tại Khánh Hòa làm 22 người chết, hơn 1.000 nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều tuyến đường, hoa màu và công trình hạ tầng bị tàn phá, tổng thiệt hại ước tính trên 5.000 tỷ đồng.

Trong số các khu vực bị ảnh hưởng, phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền được ghi nhận là những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Bùi Toàn