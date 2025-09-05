Đề xuất làm đường cao tốc mô phỏng cho xe tập lái

Cục Cảnh sát giao thông kiến nghị xây dựng tuyến đường mô phỏng cao tốc dành riêng cho học viên tập lái, thay vì cho xe tập chạy trên cao tốc thực như hiện nay.

Ngày 5/9, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để đề xuất phương án tổ chức tuyến đường tập lái riêng có bài học đi trên cao tốc. Cách làm này nhằm hạn chế ảnh hưởng tới phương tiện khác, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, xe tập lái đi vào đường cao tốc tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các phương tiện lưu thông ở tốc độ cao, có thể tới 120 km/h. Học viên mới lái thường khó điều khiển ở tốc độ này, trong khi nhiều xe tập lái di chuyển dưới mức tối thiểu (60 km/h), vừa vi phạm quy định vừa gây nguy hiểm cho dòng xe.

Một chiếc xe tập lái di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Xuân Hoa

Anh Đỗ Minh Quân ở Hà Nội ủng hộ đề xuất. "Một số tuyến như cao tốc Thái Nguyên có nhiều xe tập lái, người cầm lái còn non dễ bị lệch, mất lái, rất nguy hiểm", anh nói.

Chung quan điểm, anh Phạm Vũ, trú Hưng Yên, cho rằng các xe tập lái thường đi chậm 60-70 km/h khiến nhiều tài xế bức xúc. Có trường hợp xe tập chạy chậm nhưng lại đi sang làn trái, gây nguy hiểm cho nhiều xe khác.

Hiện pháp luật không cấm xe tập lái đi cao tốc. Học viên muốn được cấp giấy phép lái xe phải hoàn thành số km quy định, trong đó có các đoạn đường cao tốc. Để nhanh đạt chỉ tiêu, nhiều giáo viên vẫn đưa học viên vào cao tốc để chạy thiết bị giám sát hành trình (DAT ).

Thời gian qua, Cục Cảnh sát giao thông đã áp dụng nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn cao tốc, như thí điểm cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ. Sắp tới, biện pháp này sẽ mở rộng sang đại lộ Thăng Long và đường ra sân bay Nội Bài.

Việt An